Elsenfelder Grundschuldirektorin: Ein Traumberuf vor Herausforderungen

Abschied in Ruhestand

Elsenfeld 20.07.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Seit 2015 war Maria Hahn Rektorin der Mozart-Grundschule. Am 20. Juli wird sie in den Ruhestand verabschiedet. Kinder zu bilden ist für Maria Hahn, scheidende Rektorin der Elsenfelder Grundschule, etwas Beglückendes. (Symbolbild)

Von den Kindern bekam sie immer wieder neuen Aufschwung. Und das war gut. Es war wichtig. Denn in einer Grundschule tätig zu sein, ist heutzutage kein Zuckerschlecken. »Die Arbeit mit Kindern allerdings bleibt etwas Wunderbares«, sagt Maria Hahn, Rektorin der Elsenfelder Mozart-Grundschule. Fast 35 Jahre arbeitete die Pädagogin in ihrem, wie sie sagt, »Traumberuf«. Am heutigen Donnerstag wird sie feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

Bildung und Erziehung brauchen Zeit

Eine Lehrerin muss heute nicht nur Lehrstoff mit ihren Schülern durchnehmen. »Eltern wälzen immer mehr Erziehungsarbeit sowohl auf die Kindergärten als auch auf die Schule ab«, sagt Maria Hahn. Dies stelle das Kollegium immer wieder vor große Herausforderungen. Denn Bildung braucht Zeit. Und Erziehung braucht Zeit. Umso mehr Zeit braucht beides dieser Tage als die Schülerschaft heterogener denn je ist. »Wir haben bei uns in der Mozart-Grundschule Kinder, die weniger begabt, und solche, die hochbegabt sind. Wir haben Inklusionskinder mit Förderbedarf sowie Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund«, berichtet Maria Hahn.

Jedes Kind hat das Recht, in seinem Entwicklungsprozess individuell gefördert zu werden. Dies gelinge auch im Großen und Ganzen, sagt Hahn. Lehrer hätten das nötige Wissen und die Fähigkeit, in schwierigen Situationen gut auf Kinder zu reagieren. Ebenso wüssten sie mit Behinderungen umzugehen. Sie seien also bestens vorbereitet auf eine inklusive Schule.

"Inklusion braucht bessere Rahmenbedingungen"

Sie selbst, sagt Maria Hahn, sei eine ausgesprochene Verfechterin von Inklusion. Sie sagt auch: »Damit sie gelingt, bräuchten wir bessere Rahmenbedingungen.« Es könnte viel besser gelingen, meint die scheidende Rektorin: »Hätten wir mehr zeitliche Ressourcen.« Ideal sei es, wenn in den verschiedenen Klassen mindestens zwei Stunden am Tag Lehrer-Tandems unterrichten könnten. Dieses sogenannte »Team-Teaching« sei im Augenblick aber nur in den Ganztagsklassen möglich.

Anstrengender ist laut Maria Hahn in den letzten Jahren im Übrigen nicht nur die Arbeit mit den Kindern geworden. Auch die Elternarbeit stelle vor immer größere Herausforderungen. Ist doch die Elternschaft genauso heterogen wie die Schülerschaft: »Wir haben Helikoptereltern, die alles über ihr Kind wissen wollen, sowie 'Rasenmäher-Eltern', die ihren Kindern alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen möchten.«

Maria Hahn hat sich einen besonders anspruchsvollen Funktionsbereich innerhalb der Mozart-Grundschule ausgesucht: Sie unterrichtet nicht nur, sondern leitet die Schule auch, und zwar seit dem Schuljahr 2014/2015. Bei ihrer offiziellen Einführung im Januar 2015 nannte sie als eines ihrer wichtigsten Ziele die Kommunikation mit Eltern auf Augenhöhe. Dies ist der heute 64-Jährigen, die selbst vier Kinder hat, bis zum letzten Schultag wichtig. Leicht sei das allerdings nicht, gibt sie zu. Neben vielen Eltern, die sich auf gute Weise um ihre Kinder kümmern, gebe es immer mehr Väter und Mütter, die ihrem Kind nicht geben können oder wollen, was es emotional braucht.

Nicht einfach ist es für Lehrerinnen und Lehrer laut Maria Hahn auch, dass manchmal höheren Orts am grünen Tisch über die Schule betreffende Dinge entschieden wird, die in der Praxis nur schwer umsetzbar sind. Auch der sich verschärfende Lehrermangel in Grund- und Mittelschulen belastet laut der scheidenden Rektorin stark. Weil es zu wenig Personal gibt, müssten zum Beispiel die für die Kinder so wichtigen Förderstunden öfter in Vertretungsstunden umgewandelt werden, damit kein Unterricht ausfällt.

Neue Medien beeinflussen die Konzentration der Kinder

Als Maria Hahn in den Lehrerberuf einstieg, war es noch üblich, Unterricht mit dem Overheadprojektor zu halten: »Nun haben wir multimediale Tafeln und wir setzen iPads ein.« Dies sei auch gut, denn Kinder sollten früh den Umgang mit moderner Technologie lernen. Gleichzeitig stellen die Neuen Medien für Lehrkräfte eine zusätzliche Herausforderung dar. »Manche Kinder dürfen mit ihrem Handy anscheinend machen, was sie wollen, sie werden von den Eltern kaum kontrolliert«, so Maria Hahn. Der multimediale Überfluss hat Auswirkungen auf die Konzentration und die Aufmerksamkeit: »Früher ist es viel einfacher gewesen, die Kinder zu begeistern.«

Die Ruheständlerin in spe vermutet, auch der Medienkonsum einiger Eltern ist sehr hoch. Im Schulalltag sei zu erkennen, in welchem Maße derbe bis brutale Videos abfärben: »Manche Eltern sprechen wirklich sehr roh mit ihren Kindern.« Diese rohe Sprache sei dann auch auf dem Schulhof zu hören. Auch den Lehrern gegenüber komme es seitens der Eltern immer wieder zu verbalen Entgleisungen bis hin zu handfesten Beleidigungen.

Sowohl die Überflussgesellschaft als auch das Informationszeitalter machen Erziehung nicht leicht. Groß ist die Gefahr, dass Eltern ihre Kinder mit Spielsachen oder technischen Geräten ruhigstellen. Maria Hein würde sich sehr wünschen, dass Mütter und Väter mehr mit ihren Kindern spielen. Und noch einen Wunsch hat sie: »Eltern sollten mehr mit ihren Kindern lesen.« Der Pädagogin zufolge hat die Lese- und Schreibfähigkeit der Kinder, nicht zuletzt wegen der Corona-Krise, sichtbar abgenommen. Verhaltensauffälligkeiten hingegen hätten krisenbedingt zugenommen.

Pat Christ

Stichwort: Mozartschule An der Elsenfelder die Mozart-Grundschule werden aktuell 301 Schüler in 13 Klassen unterrichtet. In jeder Jahrgangsstufe gibt es eine Ganztagsklasse. Etwa jedes zweite Kind hat einen Migrations- oder Fluchthintergrund. Die Schülerzahl steigt. Ab September wird es 14 Klassen geben. pat