Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Elsenfelder BSC-Sportheim abgerissen

Platz für neuen THW-Standort

Elsenfeld 30.05.2023 - 14:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das ehemalige BSC-Sportheim am Elsenfelder Waldsportplatz ist Geschichte. Vorige Woche wurde das Gebäude abgerissen, um dem künftigen THW-Standort Platz zu machen.

Die Geschichte des Sportheims reicht ins Jahr 1975 zurück: Zum ersten Mal gab es nach der Gründung des BSC zwei Fußballvereine in Elsenfeld. Das erste Spielfeld wurde auf dem jetzigen Gelände des Dialyse-Zentrums errichtet, ehe 1979 unter Mithilfe der US-Armee das Areal am heutigen Waldsportplatz entstand. Durch enorme Eigenleistungen der Mitglieder wurde 1981 der Bau der ersten Unterkunft realisiert. Das jetzt abgerissene Sportheim wurde ab 1985 durch tatkräftige Mithilfe der Mitglieder errichtet und am 2. August 1987 offiziell eröffnet. Es folgte 1989 die Planung der heutigen Sportanlage, die 1990 mit dem Bau des Hartplatzes begann und 1993 mit der Fertigstellung des Rasenplatzes ihren Abschluss erreichte.

22 Jahre dauerte die Zweiteilung des Elsenfelder Fußballsports, bevor im Frühjahr 1997 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Helmut Oberle sowie der beiden Vorsitzenden Berthold Hüttl und Reinhard Bielesch erste Annäherungsgespräche zwischen Elsava und BSC mit dem Ziel einer Fusion zustande kamen. Im Juli 1998 wurde der Fusionsvertrag in einer gemeinsamen Mitgliederversammlung mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. Unter dem neuen Vereinsnamen Elsava 1913 Elsenfeld und mit 13 Mannschaften ging es in die gemeinsame Saison 1998/1999.

Martin Roos