El­sen­feld will ei­nen klei­nen Vor­platz vor dem neu­en Spar­kas­sen-Ge­bäu­de ge­gen­über der Shell-Tank­s­tel­le ge­stal­ten. Das Vor­ha­ben stell­te Joa­chim Ober­le dem Ge­mein­de­rat am Mon­tag vor. Bei der Pla­nung ist ei­ne un­er­war­te­te Hür­de auf­ge­fal­len: Das Erd­ge­schoss des Ge­bäu­des liegt über ei­nen Me­ter höh­er als der Krei­sel selbst. Was das für den Mi­ni-Platz be­deu­tet.