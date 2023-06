Elsenfeld wagt den Finanz-Spagat

Rekordausgaben trotz geringer Einnahmen

Elsenfeld 09.06.2023 - 16:35 Uhr 4 Min.

Elsenfeld, Mühlweg: Zwischen Mozart-Grundschule und Georg-Keimel-Schule investiert der Markt 6,2 Millionen Euro in den Bau eines Mensa- und Betreuungsgebäudes.

Über 14 Millionen Euro will der Markt in diesem Jahr unter anderem in größere Bauvorhaben wie den Bau des Mensa-Gebäudes an der Mozart-Grundschule stecken. Laut seinem Haushalt, den der Gemeinderat am Montag beschließen will, kann er dafür gerade einmal eine halbe Million aus eigener Kraft erwirtschaften. Wäre Patrick Hock ein Konditor, stünde er vor der Aufgabe, eine dreistöckige Hochzeitstorte zu backen - mit gerade mal einem Ei und einer Hand voll Mehl.

Doch Hock will nicht zum ersten Mal groß backen. Schon in den Vorjahren hatte er sich eine zweistöckige Torte vorgenommen, aus der am Ende ein wesentlich kleineres Küchlein wurde. So stehen bei ihm noch etliche Päckchen Mehl und Zucker im Vorratsschrank. Ganze 10 Millionen Euro zählt der bisherige Kämmerer in seiner Rücklage für solche Vorhaben. Da muss er jetzt ran.

Wer die Zutaten für die Torte so weit mitgezählt hat, dem fällt aber auf, dass mindestens noch ein paar Eier und die Sahne fehlen. Obwohl der Schrank der Gemeinde voller Mehl und Zucker steht, muss Hock sich dafür noch Geld besorgen. Kredite in Höhe von 2,6 Millionen Euro sollen's richten.

Das wirkt zunächst wie eine moderater Betrag für die Marktgemeinde. Zumal sie zuletzt trotz einer geplanten Neuverschuldung ohne diese auskam. Dabei wird es aber in den kommenden Jahren sicher nicht bleiben. Hocks dreistöckiger Torte soll nämlich die nächste schon bald folgen. Dann kann weder er als bisheriger Kämmerer noch sein Nachfolger Thorsten May in der Funktion auf viel Mehl im Vorratsschrank zurückgreifen.

Der Grund: Die Marktgemeinde steht vor einem gewaltigen Programm an Investitionen. Das fängt dieses Jahr beim Bau des Mensa- und Betreuungsgebäudes zwischen Mozart-Grundschule und Georg-Keimel-Schule an. Dafür gibt Elsenfeld heuer 3,4 Millionen Euro insbesondere für Rohbauarbeiten aus. Insgesamt schätzt Hock die Kosten auf 6,2 Millionen. Das Gebäude soll mit zusätzlichen Räumen und Essgelegenheit die Ganztagsbetreuung für Schüler im Ort sicherstellen, auf die Eltern ab 2026 einen gesetzlichen Anspruch haben.

Ärgerlicherweise kaufte sich die Gemeinde für die unterste und breiteste Etage ihrer großen Torte ein paar faule Eier ein: Beim Erdaushub stießen die Arbeiter auf Teer. Das treibt die Entsorgungskosten um satte 250.000 Euro in die Höhe. Sie fallen nun fast doppelt so hoch aus wie ursprünglich für den Erdaushub eingeplant, das Ergebnis der Ausschreibung lag vor der Entdeckung des Teers zunächst bei knapp 300.000 Euro.Dazu kommt mittelfristig im Umfeld die Gestaltung des Campus-Geländes im Mühlweg inklusive eines Platzes für Schüler, Parkplätzen und einer neuen Straßenführung.

Aber auch bei jüngeren Kindern herrscht dringend Raumbedarf, das macht die zweite Etage der diesjährigen Torte aus. Geplant ist eine Erweiterung der Kita Sonnenschein. In der Hauptstraße 26 will die Gemeinde zudem eine neue Kita errichten. Dafür muss die Museumsscheune weichen. Sie soll in die Rathausstraße 10 umziehen. Für Abrisskosten plant Hock etwa 500.000 Euro in diesem Jahr ein. Der Neubau des Kindergartens steht in den kommenden Jahren bevor.

Die dritte Tortenschicht steht unter Stichworten wie Klimaschutz und Energiesparen. Die Gemeinde schreibt sich da zwei Vorhaben mit Investitionen von rund 750.000 Euro auf die Fahnen. Sie will Photovoltaik-Anlagen auf möglichst allen öffentlichen Gebäuden errichten und die Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen umstellen. Für etwaige Notfälle rüstet die Gemeinde auch nach: Sie ergänzt ihre bisherigen fünf Sirenen im Ort um vier weitere, unter anderem am abgeschiedenen Kloster Himmelthal. Und die Rücker Feuerwehr soll nun auch ihr neues Mehrzweckfahrzeug erhalten, gewissermaßen als Sahnehäubchen das Investitionsprogramms.

Die Liste der Vorhaben in der Zukunft lässt sich noch lange fortsetzen. Dazu zählt unter anderem der Radweg in Richtung Erlenbach - jetzt wieder viel diskutiert im Zuge der ICO-Debatte. Hock sagt, er sehe für 2025 einen höheren Betrag für einen möglichen Bau vor. "Wir müssen aber grundsätzlich ans Thema Radwege ran", sagt er etwa mit Blick auf den Bahnhof Obernburg/Elsenfeld und den lange ersehnten barrierefreien Umbau der Unterführung. Dann wären da noch: Märkte-Zentrum, Shell-Kreisel, Sanierung der Hauptstraße, Masterplan Grün zur schöneren Ortsgestaltung - Hock: "Mit drei Köpfen im Bauamt lässt sich das alles im Alltagsbetrieb nicht so schnell stemmen."

Aber nicht nur personell stößt Elsenfeld an seine Grenzen. Die laufenden Ausgaben steigen durch Personalkosten drastisch an. Hock sieht Elsenfeld einerseits bei der Gewerbesteuer in der glücklichen Situation, dass sich der Markt auf ein starkes Handwerk im Ort verlassen könne. Andererseits stellt vor allem die Tariferhöhung die Finanzplaner allerorten bei den Personalkosten vor eine Herausforderung. In Zahlen: 2021 gab Elsenfeld 7,1 Millionen Euro für Personalkosten aus. 2022 lag der Haushaltsansatz bei 8,1 Millionen. 2023 nun bei 9,3 Millionen. 2024 rechnet Hock bereits mit 10,3 Millionen.

Die Folge: In diesem Jahr kann das Rathaus in seinem Verwaltungshaushalt für laufende Einnahmen und Ausgaben aus eigener Kraft gerade einmal 500.000 Euro als Zuführung erwirtschaften. Die freie Finanzspanne fällt nach Rückzahlung von Krediten noch kleiner aus. Das werde auch in den kommenden Jahren nicht besser, die Gemeinde könne sogar im Verwaltungshaushalt ins Minus rutschen. Das heißt, sie würde selbst für die Bewältigung des Alltagsgeschäft einen Kredit benötigen und müsste sämtliche Vorhaben in ihrem Vermögenshaushalt für Investitionen aus Fördermitteln und auf Pump finanzieren.

Ob der Markt angesichts dessen nicht in Zukunft kleinere Kuchen backen sollte? "Wir haben die Kosten bestmöglich gestreckt", sagt Geschäftsleiter Hock. Der Gemeinderat habe sich zudem umfangreich über die finanzielle Lage beraten. "Wir haben uns das nicht leicht gemacht." Eine Folge der hohen Ausgaben ist, dass die Gemeinde unter anderem ihre Gebühren in den Blick nehmen will: "Wir müssen jetzt jeden Stein umdrehen", sagt Hock mit Blick zu Thorsten May, seinem Nachfolger als Kämmerer. Der Eichelsbacher, der bis vor Kurzem noch für die CSU im Rat saß, kündigt nun in Verwaltungs-Verantwortung an: "Es wird sicher nicht eine Maßnahme das Allheilmittel sein, aber wir werden schauen, ob wir für die ein oder andere Sache weniger ausgeben können."

Kevin Zahn