Elsenfeld vertagt Entscheidung über Rekordausgaben

Gemeinderat

Elsenfeld 13.06.2023 - 11:20 Uhr 2 Min.

Kein Baustopp nötig: Elsenfeld kann wegen des vertagten Haushalts-Beschlusses keine neuen Projekte starten. Beim Bau des Mensa-Gebäudes kann es aber weitergehen.

Thomas Becker begründete den Antrag damit, dass das Rathaus erst vier Tage vor der Sitzung ein fertiges Zahlenwerk präsentiert habe. Und das in der Urlaubszeit vor dem Wochenende an einem Brückentag. Seine Fraktion habe sich zuletzt Anfang Mai ausführlich über die Einnahmen und Ausgaben des Markts beraten können. "Da war aber noch nicht viel da, worüber wir hätten reden können." Den Antrag auf eine Vertagung nahmen die Mehrheit des Gremiums und Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) an.

Hohmann sagte dazu: "Aufgrund unserer Vorberatungen war ich überzeugt, dass die Fraktionen mitgenommen wurden." Der Grund, warum die Verwaltung selbst erst recht spät ein fertiges Zahlenwerk präsentierte, habe an den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst gelegen. "Die Planung war dadurch schwierig abzusehen." Das Warten sei auch die richtige Entscheidung gewesen, denn mit einer solchen Erhöhung der Personalkosten hätte das Rathaus nicht gerechnet.

Doch es gibt auch ein Problem mit der Verschiebung: Elsenfeld bewegt sich damit weiter in der sogenannten haushaltslosen Zeit, wie Hohmann erklärte. Der Haushalt ist eigentlich die Vorgabe des Gemeinderats an die Verwaltung, welche Aufgaben sie angehen soll und wie viel Geld ihr dafür zur Verfügung steht. Er wird üblicherweise im Frühjahr beschlossen. So höre sich eine Verschiebung um einen Monat nach wenig Zeit an. Aber Mitte des Jahres wünscht sich die Verwaltung auch eine verlässliche Grundlage.

Geschäftsleiter Patrick Hock ergänzte: "Wir sind eigentlich daran gebunden, aktuell keine neuen Projekte zu starten." Das betreffe zum Beispiel den Kauf eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof. Hock rechnete vor: Wenn der Gemeinderat im Juli einen Beschluss fasst, dann das Landratsamt noch den Haushalt mehrere Wochen prüft, kann das Rathaus das Fahrzeug wohl erst im September bestellen.

Arbeiten am Mensa- und Betreuungsgebäude, die in diesem Jahr die höchsten Ausgaben im Bereich der Investitionen ausmachen, wären dagegen nicht von Verzögerungen betroffen, stellte Hock auf Nachfrage von Thomas Becker klar. Denn diese Arbeiten hatte der Rat schon im vergangenen Jahr in seinem Haushalt bewilligt.

Der Markt Elsenfeld will in diesem Jahr laut bisherigem Entwurf über 14 Millionen Euro in seinem Vermögenshaushalt für Investitionen ausgeben - so viel wie noch nie. Das soll unter anderem in den Bau des Mensagebäudes zwischen Georg-Keimel-Schule und Mozart-Grundschule finanzieren, den Bau und die Erweiterung von Kitas auf den Weg bringen und Gelder für Infrastruktur bereitstellen wie zum Beispiel Arbeiten an Kanälen, eine LED-Straßenbeleuchtung, Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden.

Zugleich kann der Markt wenig Geld aus eigener Kraft erwirtschaften. Zwar sehen die Einnahmen stabil aus, doch bei den Ausgaben steigen die Personalkosten erheblich. Im Jahr 2023 könnte Elsenfeld noch viele Investitionen aus einer üppigen Rücklage erwirtschaften. Für die absehbaren Großprojekte der nächsten Jahre steht aber eine erhebliche Verschuldung im Raum.

Kevin Zahn

Kurz-Kommentar: Gute Ratsarbeit braucht Zeit Einerseits ist der Wunsch der Verwaltung verständlich, möglichst bald den Haushalt fest zu zurren. Sie will die großen Vorhaben Elsenfelds nun tatkräftig angehen. Andererseits tut diesem Haushalt ein genauer Blick auf die geplanten Rekordausgaben wirklich gut. Die Verwaltung und die Räte sprechen sich in Vielem zwar ab. Doch das Zahlenwerk für das Jahr 2023 ist umfangreich, die Prognose für die kommenden Jahre zeichnet eine angespannte Finanzlage vor. Die vielen Bau- und Planstellen verdienen es deshalb, dass die Räte sie genau unter die Lupe nehmen. Gut, dass sich Bürgermeister und Fraktionen für eine gute Ratsarbeit mehr Zeit einräumen. Kevin Zahn