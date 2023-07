Elsenfeld verabschiedet Haushalt im zweiten Anlauf

Gemeinderat: Markt sucht nach neuen Einnahmequellen - Personalkosten machen immer größeren Teil der Ausgaben aus

Elsenfeld 27.07.2023 - 14:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) betonte in seiner Haushaltsrede, dass heute die Zukunft des Marktes Elsenfeld beraten werde. Bei der sich abzeichnenden Haushaltslage seien strenge Kontrolle der Ausgaben und eine effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen wichtig. Die Gemeinde müsse neue Einnahmequellen erschließen.

Geschäftsleiter Patrick Hock wies darauf hin, dass der entscheidendste Faktor für die Umsetzung von Maßnahmen die Machbarkeit sei. Daher seien mehr Stellen notwendig gewesen. Es dürften aber trotzdem nicht mehr Projekte gestartet werden, als es die finanziellen Mittel zuließen. Die Finanzplanung zeige, dass man ohne eine Aufnahme von Krediten in beachtlicher Höhe die geplanten Projekte nicht umsetzen könne. Durch die geplanten Kreditaufnahmen über die nächsten drei Jahre werde das Schuldenniveau auf ein neues Level gehoben: Ziehe man einen Vergleich zu anderen Kommunen vergleichbarer Größe, so liege man am Ende des Finanzplanungszeitraums bei mehr als dem doppelten Durchschnittswert.

Der Fraktionssprecher Andreas Hohm sprach für die CSU die Erwartung der Bevölkerung an, dass in Elsenfeld "das Richtige" gemacht werde. Dazu müssten bei anstehenden Projekten die Zusammenhänge transparent und verständlich dargestellt werden. Vor allem beim Klimaschutz sollte der Haushalt im Blick bleiben, nicht, wie Hohm sagte, Euphorie oder Ideologie. Neue Stellen seien geschaffen worden, weil die Anforderungen besonders im sozialen Bereich, vor allem in den Kindergärten, gestiegen seien. Bei den Projekten müsse bei der Umsetzung geschaut werden, wo sich sparen lasse.

Für die SPD/Grünen-Fraktion stellte Heribert Luxem fest, dass seit 2016 die Einwohnerzahl stagniert. Das bedeute, dass sich auch die Hauptsteuereinnahmen kaum veränderten. Aber die Pflichtaufgaben würden immer mehr und verlangten ständig höhere Ausgaben. Das bedeute, dass dringend die Einnahmeseite erhöht werden müsse. Das sei nicht populär, aber notwendig.

Die Personalkosten stiegen seit Jahren: von 29 Prozent in 2018 über 37 Prozent in 2022 - und 2024 werden etwa 42 Prozent des Verwaltungshaushaltes für Lohnkosten aufgewendet werden. Auch Investitionen müssten auf den Prüfstand: So seien für den Friedhof in Rück für zwei Jahre etwa 200.000 Euro im Vermögenshaushalt veranschlagt, wovon ein Großteil in Sonnen- und Regenschutz investiert werden solle - und das bei lediglich etwa zwölf Beerdigungen im Jahr. Zudem nannte Luxem die Neuerrichtung der kleinen Parkanlage gegenüber dem Bürgerzentrum: Warum können diese 220 Quadratmeter nach dem Abriss nicht ohne große Planungskosten mit kleinem Geld so aufgehübscht werden, dass dieser Platz in Zukunft ohne großen Aufwand vom Bauhof unterhalten werden könne?

Für die UBV, deren Statement von verschiedenen Fraktionsmitgliedern vorgetragen wurde, liegen manche Entwicklungen nicht im Einflussbereich der Gemeinde. So erhöhe sich die Beschäftigtenzahl um knapp acht Prozent, die Personalkosten stiegen aber um 14 Prozent auf nunmehr über neun Millionen Euro. Auch durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die Baukosten-Explosion und die Energiekrise seien die Kosten gestiegen, was die kommunale Leistungsfähigkeit von Elsenfeld an ihre Grenzen bringe.

Deshalb sei es wichtig, die Abläufe effektiver zu gestalten, um weitere Zuwächse im Stellenplan so gering wie möglich zu halten. Problematisch an der Haushaltslage sei, dass auch nach intensiver Suche nur wenig Einsparpotenzial vorhanden sei. Den Willen zum Sparen könne man dem Haushaltsentwurf entnehmen. Der UBV sei es wichtig, dass dies nicht zulasten der Kinder und Jugendlichen gehe.

Vorsicht sei auch bei der Veräußerung von Immobilien geboten: Bis 2025 sind hier Einnahmen von fast elf Millionen Euro eingeplant. Dabei solle bedacht werden, dass der Verkauf von "Tafelsilber" nur einmal möglich sei.

hjf

Zahlen und Fakten: Elsenfelder Haushalt 2023 In der Haushaltssatzung wurde die Summe des Gesamthaushaltes mit 37,5 Millionen Euro festgesetzt, davon 23,3 Millionen im Verwaltungshaushalt und 14,2 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. An Krediten dürfen 2.575.000 Euro aufgenommen werden. Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird auf 700.000 Euro festgelegt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B bleibt bei 320 Prozent und der Hebesatz für die Gewerbesteuer bei 360 Prozent.