Elsenfeld plant Mittelinseln rund um ehemaligen Shell-Kreisel

Gemeinderat

Elsenfeld 14.11.2023 - 17:40 Uhr 2 Min.

Elsenfeld, Märktezentrum: Rund um den Kreisel am neuen Sparkassen-Gebäude will die Gemeinde Mittelstreifen wie in der Marienstraße anlegen.

Das Gremium leitete einstimmig den nächsten Schritt ein: Die Verwaltung darf nun einen Förderantrag an die Regierung von Unterfranken stellen. Die Pläne sehen Arbeiten im Straßenbau, aber auch eine Kanalverlegung vor. Für ersteres schätzte Jörg Suffel vom Aschaffenburger Ingenieurbüro FKS die Kosten auf 1,8 Millionen Euro. Für Arbeiten an Wasserleitungen und Kanal kommt voraussichtlich eine weitere Million hinzu.

Die Pläne sehen laut Jörg Suffel eine Teilung der Fahrbahn an mehreren Stellen mit einer Mittelinsel vor. Die Straße wäre dann ähnlich aufgebaut wie die Marienstraße im Elsenfelder Ortskern. In der Mitte kann sich das Gremium Pflanzen vorstellen, wobei der Mann vom Ingenieurbüro nur zurückhaltend zu Bäumen rät. "Man sollte Blickachsen wahren, damit man auch Kinder sieht, die die Straße queren wollen." In der Kreiselmitte sehen die Pläne aktuell drei Bäume und ein Kunstwerk vor, dessen Gestalt aber noch nicht bekannt ist.

Auch für Autofahrer bedeutet die Neugestaltung eine Veränderung. Wer mit dem Auto aus dem Forstweg kommt, muss künftig zwingend nach rechts in die Erlenbacher Straße abbiegen, also zunächst in den Kreisel einfahren. Suffel betonte zudem, dass bei dieser Gestaltung ein Laster aus dem Forstweg nicht auf die Erlenbacher Straße einbiegen kann, ohne den Gehweg mit zu benutzen.

Aus Sicht von Joachim Oberle vom Elsenfelder Rathaus fügen sich hier nun viele Bausteine ineinander. Die Verbindung von Ortskern Richtung Märktezentrum umfasst auch Pläne für einen kleinen Vorplatz für das neue Sparkassen-Gebäude. Alles zusammen genommen trage das zu einem besseren Ortsbild bei und stelle dadurch der Gemeinde auch höhere Fördersummen aus dem Förderprogramm für Städtebau in Aussicht.

Elsenfeld, ehemalige Shell-Tankstelle: Der Abriss schreitet voran.

Die Arbeiten am Kanal unter Erlenbacher, Marien- und Bahnhofstraße erfordern teilweise den Einbau neuer, breiter Rohr-Abschnitte. Da waren im Untergrund die bisherigen Rohre offenbar nicht richtig aufeinander abgestimmt. Die Arbeiten an den Wasserleitungen greifen noch etwas weiter in die Bahnhofstraße und in den Forstweg aus. Mit Kreisverkehr und Kanalarbeiten will die Gemeinde im Jahr 2024 so weit durch sein, damit im Jahr 2025 die Arbeiten auf dem Gelände der abgerissenen Shell-Tankstelle beginnen können.

Kevin Zahn

Gemeinderat in Kürze Folgende Themen haben den Elsenfelder Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung außerdem beschäftigt: Neuer Feuerwehr-Kommandant: Peter Loschert ist neuer Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Rück-Schippach. Der Gemeinderat bestätigte ihn einstimmig im Amt, nachdem ihn die Wehrleute gewählt hatten. Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) sagte, Loschert sei seit vielen Jahren aktiv und bringe alle Voraussetzungen mit. Peter Loschert, neuer Kommandant der Feuerwehr Rück-Schippach. Eventlocation im Gut Neuhof: Das Gut Neuhof, das außerhalb aller Ortsteile zwischen Eschau und Erlenbach-Streit liegt, soll künftig als Eventlocation genutzt werden dürfen. Der Gemeinderat stimmte einhellig einem vorgelegten Bebauungsplan zu, er wird nun der Öffentlichkeit ausgelegt. Architektin Christine Richter hatte zuvor die Pläne genauer vorgestellt. Der denkmalgeschützte Vierseithof könne demnach künftig vielseitig genutzt werden: als Boarding-House, Künstler-Atelier, Tagungsraum oder Café mit Kleinkunstbühne. Es sollen Feiern mit bis zu 100 Personen möglich sein, dafür muss der Eigentümer 100 Stellplätze nachweisen. Schlucht Eichelsbach: Einen Verdacht auf Altlasten in der Schlucht Eichelsbach konnte ein Gutachten nicht ausräumen, teilte Bürgermeister Hohmann mit. Für die weitere Analyse stellt die Gemeinden einen Förderantrag. Der Eigenanteil könne bis zu rund 150.000 Euro betragen. Agenda-Beirat: Der Gemeinderat gestaltet seinen Umwelt-Ausschuss und Agenda-Beirat für Nachhaltigkeit leicht um. Er nimmt neben den Vertetern der Fraktionen und zwei Mitgliedern des Naturschutzvereins nun auch zwei Mitglieder des Arbeitskreises Klimaschutz auf.