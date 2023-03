Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

El'Sava debütiert im Erlenbacher Beavers

Tanz- und Salonorchester interpretiert Musik der 1920er- bis 1940er-Jahre

Erlenbach a.Main 27.03.2023 - 15:18 Uhr 2 Min.

Das Tanz- und Salonorchester El'Sava sorgt mit tollen Rhythmen, feinen Arrangements und viel Abwechslung am Sonntagnachmittag im Erlenbacher Beavers für Stimmung.

Das Ensemble, welches 2021 gegründet wurde, hat sich der Musik der 1920er- bis 1940er-Jahre verschrieben, sowohl deutsch- als auch englischsprachige Titel kamen zum Zuge. Neben denen mit Gesang gab es auch Instrumentals. Das Tanz- und Salonorchester besteht aus Sebastian Heun (Gesang und Trompete), Jessica Polataitchouk (Violine), Beate Langeheine, Carmen Klein (beide Altsaxofon), Paula Langeheine (Tenorsaxofon), Veit Langeheine, Matthias Schwind (beide Trompete), Steffen Müller (Posaune), Eva-Maria Völker (Klavier), Norbert Langeheine (Kontrabass) und Frank Nüchtern (Schlagzeug).

Die vielfältigen Möglichkeiten, die der Gruppe mit ihrer breit gefächerten Instrumentierung und den dahinter stehenden Talenten offen stehen, wurden konsequent, aber immer dem jeweiligen Material dienlich, genutzt. Spürbar motiviert, gut gelaunt und voller Spielfreude stiegen sie mit dem Stück »Musik, Musik, Musik« in ihr aus zwei Programmteilen bestehendes Set ein. Akzentuierte, rhythmische Bläser, starke Melodieinterpretation, locker-luftige Drums gaben schon mal einen ersten Vorgeschmack auf das Nachfolgende.

"Veronika" und "Bel Ami"

Ebenso hochwertig ging es weiter, mit »Veronika, der Lenz ist da« gab es zahlreiche Feinheiten, die allesamt gut dargeboten wurden. Auch der Gesang passte hervorragend ins stimmige Gesamtbild. Während des Konzertes gab es auch immer wieder Hintergrundinformationen zu den Stücken, was die Besucher nochmals etwas tiefer in die Evergreens und deren jeweiligen Kontext eintauchen ließ. In Form von«In der himmelblauen kleinen Limousine« wurde den Anwesenden ein weiterer akustischer Leckerbissen präsentiert, voluminös und mitreißend.

Bei »Bel Ami« dagegen ging es zunächst gefühlvoll und gediegen, mit wunderbaren Klangmalereien, Richtung Zielgerade. Der »Orient Express« wurde lautmalerisch nahezu perfekt inszeniert, vermittelten die Protagonisten auf der Bühne durch die klangliche Ausgestaltung doch tatsächlich das Gefühl von Reiselust, Aufbruchstimmung und dem Unterwegssein. Was gerade hier und insgesamt immer wieder deutlich wurde: Das Tanz- und Salonorchester El'Sava weiß um den geschickten Umgang mit Dynamiken, setzt immer sowohl für den Moment als auch das Gesamte auf bestmögliche Wirkung. Zudem lässt das Ensemble jedem Instrument und Element seinen Platz zur Entfaltung, gibt ihnen eine Menge Raum zum Atmen.

Zu den weiteren Highlights zählten beispielsweise dann noch der »St. Louis Blues«, weil es den Ensemblemitgliedern hier abermals in fantastischer Art und Weise gelang, die passenden Emotionen zu transportierten. Die Nummer »Concerto for Trumpet« stellte eben jenes Instrument in das Rampenlicht. »Bei mir bist Du schön« überzeugte mit seinen Nuancen bei gleichzeitiger, von den Gesangsphrasierungen noch weiter unterstützten Eingängigkeit und »Wo ist Helene?« war abermals eine glanzvolle Darbietung.

Das Publikum machte gut mit und auch die Möglichkeit zum Tanzen vor der Bühne wurde genutzt. Somit wurde der erste Auftritt von El'Sava im Beavers verdientermaßen ein Erfolg.

Marco Burgemeister