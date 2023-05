Eisenbacher Musikverein Harmonie spielt für Musikerkollegen

Konzert: Blasmusik für den guten Zweck begeistert über 240 Zuhörer

Obernburg 14.05.2023 - 16:18 Uhr 1 Min.

Mitten ins »Prager Leben« versetze der Eisenbacher MV unter Leitung von Edi Sagert mit dem gleichnamigen Marsch seine Gäste. Lautstark und voluminös, unterstrichen mit kräftigen Beckenschlägen, marschierten die Bläser mit kurzen Klängen und dynamischen Legati los und gipfelten in einem prägnanten gemeinsamen Endakkord.

Zwei Lausbuben im Duett

Die Zwei Lausbuben Andreas Marquart an der Trompete und Matthias Jozlowski am Tenorhorn feuerten die Töne im akkuraten Spiel nur so heraus, verschnauften anschließend kurz in langsamen Tonfolgen, um gemeinsam in einem fulminanten Spiel aller ihren Höhepunkt zu finden.

Gänsehautmomente verursachten die Musiker mit »Dramatic Tales«, einer Rock Ouvertüre. Nach einem lauten Einstieg aller durchflutete das satte tiefe Blech gemeinsam mit den Klarinetten leicht bedrohlich den Raum und steigerte sich mehrfach fein akzentuiert mit den restlichen Bläsern zu einer voluminösen Stimmgewalt - sanfte, ineinanderfließende Klänge und Beckenrauschen inklusive.

Die Menge richtig zum Toben und lautstark zum Mitsingen brachte der MV schließlich mit dem Medley »Deutschland ist schön« aus bekannten deutschen Volksliedern, bevor die 8 Franken mit ihrem Wunschkonzert das Publikum fest im Griff hatten.

Publikum wählt Lieblingslieder

Mittels einer Liste durften die Gäste aus einem vorgegebenen Potpourri maximal zehn Lieblingslieder wählen und abgeben. Anschließend zogen die Musiker insgesamt zwölf Zettel und spielten neben fünf selbst ausgewählten Stücken die Favoriten der Zuhörer. So verzauberten die 8 Franken mit dem gewünschten »Böhmischen Traum«, bei dem die Trompeten klar hervorstachen und die Finger während der zackigen kurzen Akkorden nur so über die Klappen huschten. Bei »Dem Land Tirol die Treue« klatschten die Gäste direkt zum kraftvollen und flotten Spiel mit hervorstechenden hellen Trompeten und tiefen durchdringendem Blech mit und unterstützten den gefühlvollen und harmonischen Gesang von Stephan Gerner und Christiane Markert voller Begeisterung.

Erst nach insgesamt 18 Beiträgen und einer Zugabe durften die Blasmusiker die Bühne verlassen und sich dem fröhlichen Publikum anschließen.

jel