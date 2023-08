Eisenbacher Minigolfplatz eröffnet am 2. September mit neuem Pächter

Frank Wood setzt auf neues Konzept

Obernburg 29.08.2023 - 12:25 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Endspurt: Frank Wood freut sich auf die Neueröffnung des Minigolfplatzes in Eisenbach am 2. September. Der neue Pächter möchte mit einer Kombi aus Spielspaß und Gaumenfreuden die Anlage ganzjährig betreiben.

Eine komplett neue Gastrokücheneinrichtung, jede Menge neue Deko und ein völlig neues Konzept. Das alles soll Jung und Alt ein Lächeln ins Gesicht zaubern und zahlreiche Gäste anlocken, so die Hoffnung des neuen Pächters Frank Wood, der bereits gemeinsam mit seinem guten Freund Martin Wernig eine Reisegastronomie in Mömlingen betreibt und nun mit dem Minigolfplatz in Eisenbach eine Zweigfiliale startet.

Wood: »Da muss mehr her«

Zuletzt übernahm Marina Greul mitten im Corona-Sommer 2020 den Minigolfplatz. Ein Jahr lang hat Frank Wood darüber nachgedacht, sich als Betreiber des Minigolfplatzes bei der Stadt Obernburg zu bewerben. Immer wieder ist der Mömlinger, der mit seinen Hunden oft den Eisenbacher Hundeplatz besuchte, an dem Areal vorbei gekommen. Von Anfang an war dem 51-Jährigen allerdings klar: »Minigolf allein, das funktioniert auf Dauer nicht. Da muss mehr her.«

Und so möchte Wood den Minigolfplatz mit seinen 18 Bahnen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ganzjährig von Donnerstag bis Dienstag zwischen 10 und 21 Uhr betreiben. Damit das klappt, setzt er nicht nur auf Spielspaß und verschiedene Veranstaltungen, sondern auch auf Gaumenfreuden. So bietet er verschiedene deftige, süße und vegetarische Gerichte an, die auch abgeholt werden können. Er möchte aber ausdrücklich keinerlei Konkurrenz zum naheliegenden Italiener darstellen. Insgesamt mehrere tausende Euros investierte der Reisegastronom, der vorher immer mit seinem Crêpe-Stand auf Festen unterwegs war, unter anderem in eine professionelle Gastrokücheneinrichtung. Vorher sei lediglich eine einfache Küchenzeile da gewesen.

Optimistisch in den Neubeginn

Ein Pavillon mit Sitzbänken und weitere Sitzmöglichkeiten unter der überdachten Terrasse sollen zum Verweilen einladen. Verschiedene Figürchen und ein Becken samt kleinem Brunnen und Quietschentchen vor allem den Nachwuchs ansprechen. Frank Wood ist optimistisch, freut sich auf den Neubeginn, sprüht vor Energie. Gleichzeitig ist der 51-Jährige immer noch für seinen Kumpel und Geschäftspartner Martin da, den er nach einem gesundheitlichen Schicksalsschlag pflegt.

jel