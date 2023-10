Eisenbacher feiern Kerb mit viel Musik

Drei Tage mit zünftiger Unterhaltung und buntem Programm - Dorfjugend in Aktion

Obernburg 03.10.2023 - 12:24 Uhr < 1 Min.

"Die Eisenbacher Kerb ist do, was sind die Leit so froh" hieß es am Wochenende traditionell in Eisenbach. Am Montagabend wurde der Kerbjockel von der Dorfjugend von der Bäckerei Krug in einem Trauerzug zur Sport- und Kulturhalle gezogen, wo er verbrannt wurde.

Auftakt war am Samstag mit der Kerbsuche, dem Bieranstich und der Rocknacht mit den »Sternsingern«. Am Sonntag gab es nach dem Gottesdienst in der Festhalle einen Frühschoppen mit dem Musikverein Harmonie Eisenbach.

Gaudi beim Bullenreiten

Beim bunten Nachmittag sorgte das Bullenreiten für viel Gaudi. Die Schützen luden zum Blasrohrschießen ein und die Jugendfeuerwehr zeigte ihr Können bei Übungen. Kinder konnten beim Musikverein Instrumente ausprobieren, Alpakas bestaunen und mit dem Team vom Kindergarten malen und basteln.

Der Sonntag endete mit einem bayerischen Bierabend, an dem der Musikverein Regina Rück-Schippach für Stimmung sorgte. Die Kerb klang am Montag mit dem Wirtshaussingen und den »Den Obernburgern« aus. Die Dorfjugend hat zum Abschluss am Montagabend wie jedes Jahr den Kerbjockel - eine mit Stroh gestopfte Puppe - an der Bäckerei Krug in der Odenwaldstraße abgehängt und war in einem Trauerzug mit Fackeln und Sarg zur Sport- und Kulturhalle gezogen. »Kerbpfarrer« Kilian Draudt (15) sprach dort die Abschiedsworte. »Wir sind alle traurig, dass die Kerb zu Ende ist.« Anschließend wurde der Kerbjockel angezündet und verbrannt.

Veranstalter der Kerb ist die Stadt Obernburg in Zusammenarbeit mit dem StadtMarketing-Verein, dem Kerb-Club und den Eisenbacher Vereinen und Gruppen. In diesem Jahr waren der Musikverein Harmonie, der Sportverein Olympia und die Schützengesellschaft beteiligt. Organisator Jörg Draudt vom StadtMarketing-Verein sprach von einer gelungenen Kerb ohne Zwischenfälle bei schönem Wetter.

Martin Roos