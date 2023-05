Einzigartige Stahlkonstruktion bei Neubau in Kirchzell

Maschinenbauer Weimer

Kirchzell 26.05.2023 - 16:01 Uhr 2 Min.

Aus zwei jeweils 20 Meter langen Teilen wurde die Krananlage in der Halle zusammengebaut

Da die bestellten Anlagen immer größer, leistungsstärker und komplexer werden und sie vor der Auslieferung in der Fertigungshalle aufgebaut werden müssen, wachsen die räumlichen Anforderungen.

Um die notwendigen Kapazitäten am Standort zu erweitern, wird derzeit eine neue Halle errichtet. Zum einen dürfen keine Pfeiler oder sonstige statische Einbauten die Nutzung der 2.700 Quadratmeter großen Halle einschränken. Die zur Hebung der schweren Lasten von bis zu 16 Tonnen notwendige Krananlage muss eine Sonderlänge von 40 Metern haben und die Halle so beheizt werden, dass sie den künftigen Ansprüchen genügt. Um alle Produktionshallen auf einer Ebene zu haben, war für die neue Halle ein Erdaushub von 25.000 Tonnen notwendig.

Bisher nicht in Deutschland

Die verwendeten Dachbinder bestehen aus dreiteiligen Stahlbetonfertigteilen, die in dieser Größe nicht transportfähig sind und daher erst auf der Baustelle zu einer Einheit verbunden wurden. Das ist eine Sonderkonstruktion, die bisher so noch nicht in Deutschland gefertigt wurde. Als Verbindung wurden je Binder 36 Betonrundstähle mit einem Durchmesser von 32 Millimeter verschweißt und dann mit einem hochfesten Sonderbeton vergossen. Die Konstruktion besteht aus elf solcher Dachbinder mit einer Länge von 40 Metern und einem Gewicht von jeweils 40 Tonnen.

Auch die Krananlage hat mit 40 Meter Länge eine Größe, wie sie sehr selten zum Einsatz kommt. Bei der Montage der Krananlage mussten in geduldiger Rangierarbeit die beiden Mobilkräne, die in der Halle standen, die Großsegmente geschickt auf die Kranbahn manövrieren, damit sie dort montiert werden konnten. Wobei auch die Montage der Verbindungsstücke der beiden Brücken eine Herausforderung war.

Geheizt wird die Halle zu einhundert Prozent aus regenerativer Energie, konzipiert als Erdwärmeheizung. Dazu wurden auf dem Firmengelände etwa 50 Bohrungen bis in eine Tiefe von einhundert Metern vorgenommen. 13 Kilometer lang ist die Rohrlänge der installierten Fußbodenheizung. Die Halle erreicht mit Dämmung der Fenster, des Dachs und der Fassade einen KFW-Wert von 40. Zudem wird das Hallendach auch mit einer Photovoltaikanlage bestückt, die einen Großteil der im Betrieb benötigten Strommenge erzeugt.

Nicht zuletzt wurde auch an die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter gedacht. In der Produktionshalle gibt es tageslichthelle Arbeitsplätze, die einen ständigen Blick nach außen erlauben. Dafür sorgen eine Fensterfläche von 910 Quadratmetern, die damit die Hälfte der Fassade ausfüllt. Lichtbänder in der Decke mit einer Gesamtfläche von 550 Quadratmetern sorgen für Ausleuchtung von oben. Die Fertigstellung der neuen Halle soll bis Juli erfolgt sein.

Hintergrund: Weimer Maschinenbau Das Familienunternehmen, das von Bernhard Weimar und dessen Schwiegersohn Philipp Krug geleitet wird, wurde 1845 in der Ortsmitte von Kirchzell gegründet. 1988 haben sie den Firmensitz in den Ortsteil Buch verlegt. Zweimal haben sie seither in den Jahren 2000 und 2014 am neuen Standort ihre Produktionsfläche verdoppelt. Mit der neuen Halle verdoppeln sie jetzt 2023 diese erneut. Weimer Maschinenbau beschäftigt 40 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von etwa sechs Millionen Euro, Tendenz steigend. hjf