Eintracht Altstars kicken in Elsenfeld

Guter Zweck: 2300 Zuschauer beim Benefizspiel zugunsten der Frederik-und-Luca-Stiftung

Elsenfeld 09.05.2023 - 13:09 Uhr 1 Min.

Vor dem Spiel wurde ein Erinnerungsfoto von beiden Teams gemacht. (Eintracht Traditionsmannschaft in weißen Trikots, Auswahlmannschaft in blauen Trikots).

»Es war eine tolle und gelungene Veranstaltung«, zieht Georg Ballmann vom Förderverein der Stiftung am Ende des Tages sein Fazit. »Auch wenn das Wetter hätte besser sein können, denke ich, die Besucher haben das Event und auch die Nähe zu den Eintracht-Spielern sehr genossen. Auch wirtschaftlich war es ein großer Erfolg und wir sind froh, dass wir damit weitere wichtige Projekte in der Region unterstützen können. Daher noch mal unseren ausdrücklichen großen Dank an die Eintracht und ganz speziell an Elsava Elsenfeld und die Realschule«.

Eine Attraktion vor dem Anstoß war, als Reckweltmeister Eberhard Gienger den Spielball per Fallschirm einflog. Vor dem Anstoß gab es Spendenübergaben und Interviews mit Kommunalpolitikern und Sponsoren.

Training begeistert 40 Kinder

Begeistert waren 40 Kinder aus Realschule und Fußballverein über die zweistündige Trainingseinheit durch die Fußballschule der Eintracht. Hier konnte selbst der Nieselregen die gute Laune der Kids nicht verderben.

Begehrt waren auch Fotos, bei denen sich die Fans als Andenken mit dem originalen DFB-Pokal fotografieren lassen konnten. In der Pause durften die Kinder und Jugendlichen einen Elfmeter gegen Eintracht-Torhüter Hans Steinle schießen und den Ball mit nach Hause nehmen. Gefragt waren bei den Fans auch Autogramme der Eintracht-Kicker nach dem Spiel.

Die faire und unterhaltsame Partie endete nach 90 Minuten mit dem Spielstand drei zu drei. Die Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt war mit vielen bekannten Größen wie Bundesligarekordspieler Charly Körbel (602 Bundesligaspiele), Rudi Bommer, Uwe Bindewald, Alexander Schur und Mo Idrissou angetreten.

Auch die Auswahlmannschaft konnte sich sehen lassen. Neben vielen bekannten Spielern aus der Region standen unter anderem auch der Trainer von Viktoria Aschaffenburg, Jochen Seitz, der ehemalige Löwenspieler vom TSV 1860 München und jetzige Coach von Alemannia Haibach, Christian Schönig, und die ehemaligen TVG-Handballer Michael Spatz, Uli Wolf, Chrischa Hannawald und Andreas Kunz im Kader. Betreut wurde die Auswahl vom ehemaligen Bundesligatrainer Jens Keller.

ro