Eintauchen in die eigene virtuelle Welt

14 Jugendliche mit Feuereifer beim MINTbayU-Workshop

Erlenbach a.Main 27.10.2023 - 13:55 Uhr 2 Min.

Im Dschungel der beiden Jungs ist einiges los. Die beiden haben sich erst beim Workshop "Kreativität trifft auf Technologie" des MINTbayU kennengelernt und gleich gemeinsam in der virtuellen Welt los gelegt. Catharina Englert (links) und Christiane Heimbücher stehen den Kindern beim "Kreativität trifft auf Technologie" Workshop stets unterstützend zur Seite. Vorkenntnisse sind keine notwendig. Das MINTbayU Team stellt und bereitet für seine Workshops alle Materialien vor.

Zwei Stunden lang ließen elf Jungs und drei Mädchen in der virtuellen »CoSpaces«-Welt ihrer Kreativität freien Lauf und programmierten fleißig. Über die Ergebnisse staunten auch manche Eltern nicht schlecht.

Dank VR-Brille mittendrin

Aus dem Dschungel ruft lauthals ein Affe, daneben lodert ein Feuer, ein Stück weiter stürzt gerade ein Flugzeug ab. Die beiden Jungs sind schwer beschäftigt, ihre virtuelle Welt wächst und gedeiht. Es wird optimiert, zwischendurch die VR-Brille (Virtual Reality) aufgesetzt, kontrolliert und fasziniert eingetaucht in das eigene Reich. Während der eine junge Tüftler bereits beim 3D-Druck Workshop des MINTbayU dabei war, hat sein Partner noch keine Berührungspunkte und ist begeistert: »Ich habe mich gewundert, dass es so leicht geht.« Einen Tisch weiter gilt es, die Katze aus dem brennenden Haus zu retten. Das Feuer muss »irgendwie wieder weg«, sind sich zwei Mädchen einig. Nur wie?

Dabei helfen Catharina Englert und Christiane Heimbücher gerne weiter. Die beiden Projektmitarbeiterinnen von der Technischen Hochschule (TH) in Aschaffenburg haben den Workshop, der am Donnerstag seine Premiere feierte, konzipiert und leiten ihn. Die Idee stammt ursprünglich von Studenten der TH.

Die beiden Mädels sind begeistert von der VR-Brille, dem Programmieren und dass so eine Möglichkeit überhaupt angeboten wird. Daheim soll es weitergehen. Das ist dank eines Exportes in die virtuelle »CoSpaces«-Welt möglich und nicht zuletzt durch MINTbayU, das gezielt außerschulische Freizeitangebote aus dem MINT-Bereiche (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) anbietet.

Tolle Zusammenarbeit

Catharina Englert freut sich darüber, wie »wunderbar alles funktioniert«, wie toll Kids zusammenarbeiten, die sich vorher nicht kannten, und auch über einige »Wiederholungstäter«. Mit der App und den Handys, die für die VR-Brillen nötig sind, habe es gut geklappt. An die simultane Benutzung von Computermaus und Tastatur hingegen hätten sich einige Kinder erst gewöhnen müssen. Hier habe sie gemerkt, dass viele eher an Tablets mit Touchscreens arbeiten, so Englert.

Wichtig sei, einen Einstieg in die Materie zu bieten, Interesse für die MINT-Fächer zu wecken, sind sich die beiden Workshopleiterinnen, Hinrich Mewes und Professor Hartmut Bruhm vom Walter Reis-Institut einig. Den strahlenden Gesichtern und dem konzentrierten Schaffungsprozess zufolge dürfte der Workshop »Kreativität trifft auf Technologie« dazu beigetragen haben.

Jennifer Lässig

Hintergrund: Förderprojekt MINTbayU Im Juli 2022 begonnen, finden im Rahmen des Förderprojekts MINTbayU seit Januar 2023 mittlerweile 15 Workshop-Arten in Kooperation mit Bibliotheken, Feuerwehren und Vereinen von Alzenau bis Miltenberg statt. Bisher haben insgedsamt 1151 Jugendliche an den 59 veranstalteten Workshops teilgenommen, erklärt Hinrich Mewes, Professor der Technischen Hochschule (TH) Aschaffenburger, die neben der Zentec Initiative Bayerischer Untermain und dem Walter-Reis-Institut eine der drei Projektpartner ist. Gefördert wird das MINTbayU durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Code Week Bayern findet jedes Jahr zwei Wochen im Herbst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt und lädt dazu ein, die Begeisterung für das Tüfteln, Hacken und Programmieren zu entdecken. jel Weitere Informationen im Internet unter www.mintbayu.de