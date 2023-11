Einstimmung auf die stille Zeit in Sommerau

Adventskonzert: Festlicher Abschluss des Jubiläumsjahres 100 Jahre »Spessartdom« am 2. Dezember

Eschau 14.11.2023 - 12:29 Uhr 1 Min.

Die Kantoren Sommerau werden das Adventskonzert mit ihren Liedern bereichern.

In der guten Stunde, die das Konzert dauern soll, wird der Bläserchor Sommerau mit seiner Dirigentin Alexandra Loster neben Löfflers »Musica Festiva« und dem »Gloria Sancti« auch Michael Jacksons »Heal the world« und »The Power of love« spielen. Der Popchor »Just Voices« aus Eschau und seine Chorleiterin Eva-Maria Völker lassen neben dem »O Tannenbaum« in modernem Arrangement auch den Song »Fix you« der britischen Rockband Coldplay hören. Klassikfreunde werden sich besonders auf den Auftritt des Trios Eva-Maria Völker am Klavier, Linus Völker auf dem Cello und Elias Bauer mit der Violine freuen.

Eine Besonderheit unter den sicher zahlreichen Adventskonzerten im Landkreis dürften die vier Beiträge der Kantoren sein. Die sechs Männer aus der Pfarrgemeinde haben in der Corona-Zeit dafür gesorgt, dass die Gottesdienste trotz aller Einschränkungen nicht ohne musikalische Umrahmung bleiben mussten, sie sorgen bis heute immer wieder für die feierliche Ausgestaltung der Messe, werden im Konzert nach dem »Wir sagen euch an den lieben Advent« auch Leonhard Cohens »Halleluja« anstimmen und vor den Schlussliedern, die gemeinsam mit der Gemeinde erklingen sollen, das zarte, stimmungsvolle »Leise sinkt der Abend nieder« interpretieren.

Mit Geschichte und Meditation

Traditionellerweise wird auch eine Adventsgeschichte nicht fehlen, und - ganz im Sinn des Festjahres, bei dem die Ökumene eine wichtige Rolle spielte, wird Romina Englert, die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Eschau, mit einer Meditation auf die stille Zeit einstimmen. Von wem die Rockballade »Freiheit« des Marius Müller-Westernhagen interpretiert wird, soll hier noch nicht verraten werden. Eines kann man aber mit der Katholischen Kirchenstiftung und der Pfarrgemeinde besten Gewissens versprechen: Die Besucher können sich am 2. Dezember im Spessartdom auf ein abwechslungsreiches Programm freuen und eine Stunde lang den Alltag hinter sich lassen.

Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei, Spenden werden gerne entgegengenommen.

