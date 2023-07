Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Einst Festplatz, dann Flüchtlingsheim, bald Finanzamt

Neues Behördengebäude auf altem Festplatz in Obernburg

Obernburg 07.07.2023 - 12:36 Uhr 2 Min.

Im Rahmen der Behördenverlagerung soll in Obernburg eine Bearbeitungsstelle des Finanzamts Nürnberg-Nord mit 30 Beschäftigten eingerichtet werden. Auch das Finanzamt Obernburg mit seinen 50 Beschäftigten soll dort künftig tätig sein. An die Bearbeitungsstelle werden Veranlagungsstellen für Überschusseinkünfte sowie die dazugehörigen Rechtsbehelfsstellen verlagert.

Areal mit 3468 Quadratmetern

Da für die Zusammenlegung keine geeignete Immobilie zur Verfügung steht, ist ein gemeinsamer Neubau für die insgesamt 80 Beschäftigten vorgesehen. Nach Fertigstellung soll das bisherige Finanzamt durch das Amtsgericht Obernburg genutzt werden.

Für den Neubau südlich der Stadthalle steht ein Grundstück mit einer Fläche von 3468 Quadratmeter bereit. Der geplante Flächenbedarf für das Finanzamt beträgt 1858 Quadratmeter. Es ist kein kompaktes Gebäude geplant, sondern ein Kubus mit Innenhof und leicht geneigtem Satteldach. Die Außenmaße des quadratischen, dreigeschossigen Solitärs betragen 36 mal 36 Meter bei einer Höhe von zwölf Metern. Eine Teilunterkellerung ist unter dem westlichen Teil vorgesehen.

Barrierefrei dank Aufzug

Horizontal wird das Gebäude durch zwei gegenüberliegende Treppenhäuser erschlossen. Der Treppenkern im Norden ist mit einem Aufzug geplant und sichert die Barrierefreiheit des gesamten Gebäudes. Im Erdgeschoss wird es einen öffentlichen und einen nichtöffentlichen Bereich geben. Im öffentlichen Teil befindet sich das Servicezentrum des Finanzamts, im nichtöffentlichen Teil sind gemeinschaftlich genutzte Flächen angeordnet. Im ersten Obergeschoss ist das Finanzamt Obernburg vorgesehen, im zweiten Obergeschoss die Bearbeitungsstelle Nürnberg-Nord. Das Kellergeschoss ist für Technikflächen und Registratur vorgesehen.

Konzeptioniert ist das Gebäude in Holz-Hybrid-Bauweise. Tragende Wände werden im Untergeschoss aus Stahlbeton und Mauerwerk, in allen weiteren Geschossen aus Brettschichtholz hergestellt. Die Decken sind als Holz-Beton-Verbunddecken geplant. Die Fassaden sind in Holzbauweise vorgesehen, bei denen die tragenden Teile Brettschichtholz sind und modular vorgefertigt werden können. Der sommerliche Wärmeschutz wird durch außenliegende, horizontal angeordnete verstellbare Lamellen erfüllt.

Photovoltaikanlage auf dem Dach

Auf dem Dach des Neubaus wird eine PV-Anlage mit einer Leistung von etwa 95 Kilowatt-Peak errichtet, für die die Dachfläche maximal ausgenutzt wird. Der erzeugte Strom wird überwiegend für den Eigenbedarf genutzt. Durch die Sole-Wasser-Wärmepumpe, für die die Tiefenbohrung unterhalb der Parkplatzflächen erfolgt und die eine Leistung von 70 Kilowatt hat, wird der Bedarf von Primärenergie reduziert und mit der PV-Anlage die elektrische Energie zum Betreiben der Wärmepumpe teilweise auch selbst erzeugt.

65 Stellplätze für Autos

Die Planung sieht 65 Stellplätze an der Süd- und Westseite des Gebäudes vor, 21 davon mit Elektroladestellen. Eine Aufrüstung der E-Ladestationen mittels Leerrohre ist auf 60 Prozent der Gesamtstellplatzzahl möglich. Zudem sind 16 überdachte Fahrradstellplätze geplant. Eine Wechselnutzung von Stellplätzen für abendliche Veranstaltungen in der Stadthalle ist vorgesehen.

Im Außenbereich ist nach Norden zur Stadthalle hin ein Grünbereich mit Bäumen geplant. Zur Bewässerung der Außenanlagen wird das Regenwasser in zwei Zisternen gesammelt, das dazu nicht benötigte restliche Regenwasser versickert auf dem Grundstück. Die elektrische Erschließung des Neubaus erfolgt aus der nahegelegenen Trafostation.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund Der Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde in der letzten Stadtratssitzung bei zwei Gegenstimmen mehrheitlich gebilligt. Um endgültig entscheiden zu können, wird jetzt eine Vielzahl von Informationen zum Baugebiet benötigt. Diese holt sich die Stadt durch Abfragen bei Behörden, Träger öffentlicher Belange und bei der Öffentlichkeit. Die eingehenden Stellungnahmen werden hinsichtlich Relevanz für die Maßnahme geprüft, abgewogen und wenn notwendig in die Unterlagen eingearbeitet. Danach kann der Bebauungsplan vom Stadtrat beschlossen und vom Landratsamt nach eingehender Prüfung genehmigt werden. Ist dies der Fall, besteht Baurecht für den Bauherrn in diesem Gebiet. Außerdem findet am 18. Juli noch eine Infoveranstaltung für die Anwohner statt, die dazu persönlich eingeladen wurden.