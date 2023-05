Einsatz für mehr Bodenfruchtbarkeit

Gruppe "Passion for Farming"

Neunkirchen 03.05.2023 - 11:05 Uhr 3 Min.

Bodenfruchtbarkeit und Nachhaltigkeit sind die großen Themenkomplexe, denen sich der Zusammenschluss an Landwirten unter dem Banner Passion for Farming verschrieben hat: Egid Hennig (54), Landwirtschaftsmeister mit Betrieb im Neunkirchener Ortsteil Richelbach, ist Mitglied und nutzt die Erkenntnisse der weltweit vernetzten Gemeinschaft für seine Arbeit.

Als Initiator von PFF, deren Ideen Mitglieder in der ganzen Welt erreichen (siehe Infokasten), gelte der österreichische Landwirt Manfred Derflinger, berichtet Hennig. Das Projekt beschäftige sich mit den Themen Bodenfruchtbarkeit und Nachhaltigkeit. In diesen Bereich würden diverse, einzelne Themenkomplexe fallen, darunter das Beschäftigen mit den Nährstoffen im Speziellen, das Gesundhalten von Pflanzen, das Reduzieren von Unkraut mittels gezielter Nährstoffvorsorge/Düngung und Krankheitsvorsorge mit kleinen Gaben an Nährstoffen.

Gesunder Boden als Basis

Diese Vorgehensweisen würden oftmals mit den Erkenntnissen von wissenschaftlichen Arbeiten weltweit und mit der Kombination an gesammelten Wissen und Daten ergänzt. »Weil jeder Boden meistens mit anderen Nährstoffverhältnissen zusammengesetzt ist, wird das auf den jeweiligen Standort optimiert«, weiß Hennig aus eigener Erfahrung. Hennig erklärt die Zusammenhänge so: Ein gesunder Boden ernähre eine Pflanze, die dann ebenfalls gesund seien und die Folge sei wiederum ein gesundes Tier. »Wir verbinden Landwirte mit Landwirten und Konsumenten. Denn die Ziele sind die gleichen: Gesunde Nahrung«, erläutert Hennig. Das einst gelehrte Fachwissen sei grundsätzlich nicht falsch oder schlecht, aber mit neuen Wegen und weiteren Blickwinkeln würde die Landwirtschaft besser für das Ganzheitliche aufgestellt.

Die Methoden für bessere Bodenfruchtbarkeit geht zurück auf William Albrecht (1888 bis 1974) aus Amerika, Vorsitzender des »Department of Soils« an der Universität in Missouri. Er erkannte und lehrte den Zusammenhang von Bodenqualität, Essensqualität und die daraus resultierende Gesundheit beim Menschen.

Ursache für Erkrankungen von Tier und in der Folge des Menschen liege oftmals daran, dass die Nährstoffzusammensetzung in Böden nicht stimmten, teilt der Richelbacher mit. Meistens gehe eine Krankheit durch den Einfluss unausgeglichener Ernährung voraus, was eine wissenschaftlich belegte These sei. »In Böden sind viele Nährstoffe vorhanden, die man in Großmengen - zum Beispiel Kalzium, Magnesium, Kalium, Phosphor, Schwefel - und in essenzielle, das heißt, lebenswichtige, Spurenelemente wie Bor, Zink, Kupfer, Mangan, Eisen einteilt«, berichtet der Richelbacher Landwirt und fügt an: »Albrecht beschäftigt sich bei seiner Bodenanalyse mit 17 Parametern und dessen Wechselwirkung zu einander und errechnet daraus die Düngeempfehlung auf's Kilo genau. Die in Deutschland gesetzlich verpflichtete Standardanalyse mit vier Parametern ist uns zu wenig und unzureichend, um die Kulturen richtig mit Nährstoffen zu versorgen.«

Kalzium-Magnesium-Verhältnis

Vor allem ein falsches Kalzium-Magnesium-Verhältnis hat ungesunde Pflanzen zur Folge, das Einstellen des richtigen Verhältnisses sei somit der erste wichtigste Schritt für gesunde Pflanzen - dieses Verhältnis finde man auch im Blut des Menschen. Weiter beruft sich heute PFF auf Erkenntnisse von Neal Kinsey, ein früherer Schüler von Albrecht. In Übersee werden Bodenproben auf Basis von Erkenntnissen von Albrecht/Kinsey weitreichender als hierzulande untersucht, auch Hennig schickt Proben seiner bewirtschafteten Flächen ein, um die Ergebnisse dann anzuwenden.

Seit etwa fünf Jahren nutzt Hennig eine neue Düngestrategie: Stickstoff wird dem Boden nicht mehr als Nitrat zugeführt, sondern die Ammonium-Düngung erfolgt mit der Cultan-Methode (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition, deutsch: Kontrollierte Langzeitammoniumernährung). Dabei wird ein Nährstoff direkt in den Boden injiziert, der Eintrag in das Grundwasser deutlich reduziert. Diese Methode sei, so Hennig, schonender zum Boden, habe den gleichen Ertrag bei mehr Bodengesundheit als Vorteil. »Wären wir eine Pflanze und könnten wählen, würden wir uns für Cultan-Ernährung entscheiden«, sagt Hennig. Auch baue er nach seiner Ernte sogenannte Zwischenfrucht-Mischungen (Gräser, Klee, Blumen) an. Seitdem Hennig all diese Methoden anwende, seien die Nährstoffe in seinem Boden in einem viel besseren Verhältnis zueinander.

mab

Zahlen und Fakten: Passion for Farming Passion for Farming (PFF) ist ein - nicht als Verein organisierter - Zusammenschluss von Landwirten, der dem Wissens- und Erfahrungsaustausch dient. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Bodenbewirtschaftung als Ausgangspunkt für alles, auch unsere Nahrung, gelegt. Initiator sei, so berichtet PFF-Mitglied Egid Hennig aus dem Neunkirchener Ortsteil Richelbach, Manfred Derflinger, Landwirt aus Österreich. Dieser habe 2012 PFF ins Leben gerufen. Anfangs seien es 17 Landwirte aus Deutschland und Österreich gewesen, heute fänden die Ideen und Methoden weltweit Anerkennung. Der Gründer habe, so Hennig, Kontakt mit 4500 Landwirten weltweit, 10 000 hätten bereits auf sein Fachforum zugegriffen. Die PFF-Facebook-Seite sei von rund 2400 Personen abonniert und die Social-Media-Plattform habe errechnet, dass mit den dort geposteten Beiträgen 2,33 Millionen Facebook-Nutzer erreicht würden, so Hennig weiter. Mitglieder seien in fast jedem EU-Land und in 28 weiteren Ländern, verteilt auf drei Kontinente, zu finden. PFF biete unter anderem jedes Jahr am zweiten Adventssonntag ein Treffen in Österreich, darüber hinaus verschiedene Zusammenkünfte über das Jahr verteilt, bei denen Landwirte ins Gespräch kommen, auch gebe es Fachvorträge. Weiter würden von den Landwirten auch Spendengelder generiert, die dann im gemeinnützigen oder sozialen Bereich, in den jeweiligen Wirkungskreisen der PFF-Mitglieder, verwendet. Jüngst wurden beispielsweise auf die Initiative von Hennig im Namen von PFF Trettraktoren an die Neunkirchener Kindertagesstätte "Höhenwichtel" gespendet. Das jüngste PFF-Treffen, an dem Hennig teilnahm, war in Volkmarsen nähe Kassel. Es seien, so Hennig, Hunderte interessierte Landwirte aus Deutschland und vielen weiteren Länden wie Dänemark und Österreich gekommen. Interessenten können die PFF-Community über www.facebook.com/Bodenfruchtbarkeit/ erreichen und kontaktieren. mab