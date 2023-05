Einhardsbasilika vor 150 Jahren wiederentdeckt

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 11.05.2023 - 12:48 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Einhardsbasilika in Steinbach wurde vor 150 Jahren als Bauwerk der Karolingerzeit wiederentdeckt.

Entdeckt: Als der Darmstädter Professor für Kunstgeschichte Georg Schaefer (1823-1908) am 4. Juni 1873 Michelstadt besuchte, sollte er eine Entdeckung machen, die bis heute in der Fachwelt als Sensation gehandelt wird. Die landeseigene Verwaltung Staatliche Schlösser und Gärten in Hessen (SG) mit Sitz in Bad Homburg würdigt anlässlich der Wiederentdeckung der Einhardsbasilika im heutigen Stadtteil Steinbach vor 150 Jahren dieses karolingische Bauwerk mit einem Jubiläumsprogramm. Die Veranstaltungsreihe beginnt mit einer Gesprächsrunde am Freitag, 12. Mai, die sich anlässlich seines 200. Geburtstags mit der Person Georg Schaefer beschäftigt. Schaefer ist auch insofern eine bemerkenswerte Persönlichkeit, als dass er 1869 zum Gründungsordinarius für das Fach Kunstgeschichte an der damals Polytechnischen Schule zu Darmstadt, der heutigen Technischen Universität, berufen wurde. Das Gespräch zwischen Professor Christiane Salge (TU Darmstadt) und Professor Robert Stalla (TU Wien) wird vom Leiter der Unesco-Welterbestätte Kloster Lorsch, Hermann Schefers, moderiert. Die Veranstaltung findet bei freiem Eintritt in der Einhardsbasilika statt.

Der offizielle Startschuss des Jubiläumsprogramms beginnt mit einem Festakt, der am Samstag, 17. Juni, um 19 Uhr in der Basilika stattfindet. Dieser trägt in Erinnerung an Schäfers Besuch in Steinbach den Titel »An einem schönen Juniabend?« Dazu heißt es im Programmheft: »Hatte man bis dahin die heutige Michelstädter Pfarrkirche am Ort der Gründung Einhards gewähnt, so wurden Georg Schaefer, der zuvor das karolingische Mauerwerk der Seligenstädter Basilika studiert hatte, sofort die Bezüge klar, die sich zwischen Seligenstadt und Steinbach auftaten.« Das sakrale Bauwerk in Steinbach hatte Einhard nach der Schenkung der Mark Michlinstat durch Kaiser Karl den Großen (gestorben 814) in den Jahren 815 bis 827 errichten lassen. Es diente bis zu seiner Wiederentdeckung zuletzt als Holzlager des Erbacher Grafenhauses. Das vollständige Programm steht im Internet unter https://www.schloesser-hessen.de.

Veröffentlicht: Im vergangenen Jahr wurde das Radverkehrskonzept für den Odenwaldkreis veröffentlicht. Wie die Pressestelle im Landratsamt dazu mitteilt, hat das Darmstädter Planungsbüro R+T hierfür zahlreiche Haupt- und Nebenrouten für Radler entwickelt, die die Kommunen im Kreisgebiet zukünftig miteinander verbinden sollen. Insgesamt wurden 450 Maßnahmenvorschläge entlang dieser Routen erarbeitet, durch deren Umsetzung und Unterstützung ein sicheres und komfortables Radfahren ermöglicht werden soll. Darin enthalten sind der Meldung nach sowohl kostengünstige Empfehlungen, die zum sofortigen Einsatz geeignet sind als auch hochpreisige Vorschläge, für die wiederum umfangreichere Planungen erforderlich wären.

Zuständig für die operative Umsetzung vor Ort sind die sogenannten Baulastträger, also die jeweiligen Grundstückseigentümer. Alle Informationen sind in einer Tabelle zusammengefasst, die auf https://www.odenwaldkreis.de/radverkehr aufgerufen werden können. Zeitgleich zum Start der dreiwöchigen Aktion Stadtradeln können über das online verfügbare Modul »RADar!« Schwachstellen im Radverkehrsnetz gemeldet werden. Dies geschieht über die Stadtradeln-App oder über einen persönlichen Zugang auf https://www.stadtradeln.de.

Bestanden: Der Flugsportclub Mümlingtal mit Sitz in Vielbrunn braucht sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen. Vor einer Woche ist mit dem 17 Jahre alten Schüler Adrian Koch aus Vielbrunn ein weiterer Segelflugpilot hinzugekommen. Wie Pressesprecherin Susan Breitenbach mitgeteilt hat, bestand der junge Mann die praktische Prüfung vor den Augen der Segelfluglehrerin Tabata Oehlbrecht aus Gedern. Seine Ausbildung erfuhr Koch durch die ehrenamtlich tätigen Fluglehrer des Flugsportclubs. Die Prüfung fand am Flugplatz Vielbrunn statt. Zuvor hatte der junge Mann eine Theorieprüfung bei der zuständigen Luftfahrbehörde ablegen müssen, um sich in Fächern wie Luftrecht, Meteorologie und Navigation zu beweisen.

Manfred Giebenhain