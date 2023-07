Brandschützernachwuchs zeigt bei Großübung an Alter Schule ihr Können

Einen Tag im Einsatz wie bei Berufsfeuerwehr

Erelenbach-Mechenhard 31.07.2023 - 16:50 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei einer gemeinsamen Großübung in der Alten Schule in Mechenhard zeigten die Nachwuchsbrandschützer ihren Leistungsstand. Bei einer gemeinsamen Großübung in der Alten Schule in Mechenhard zeigten die Nachwuchsbrandschützer ihren Leistungsstand. Bei einer gemeinsamen Großübung in der Alten Schule in Mechenhard zeigten die Nachwuchsbrandschützer ihren Leistungsstand.

Die Übung am Sonntag war der Abschluss eines 24-stündigen Übungsmarathons, den die knapp 20 Jugendlichen aus Röllfeld und Mechenhard absolviert haben. Los ging es bereits am späten Vormittag des Vortags, als sich die Nachwuchsbrandschützer in den Gerätehäusern in Röllfeld und Mechenhard trafen und einrichteten.

Übungen am laufenden Band

Gegen 12.30 Uhr wurden die Jugendlichen zum ersten Übungseinsatz alarmiert. Hier galt es bei einem angenommenen Brand im Röllfelder Industriegebiet eine Wasserförderung über mehrere hundert Meter aufzubauen.

Anschließend standen Ausbildungen mit hydraulischen Rettungsgeräten auf dem Programm, bevor es bei einem weiteren Brandeinsatz darum ging, das Löschwasser aus dem Main zur Einsatzstelle zu pumpen.

Auch in der Nacht kamen die jungen Brandschützer kaum zur Ruhe. Die Ausbilder hatten sich zahlreiche weitere Übungsszenarien einfallen lassen, die die Mädchen und Jungen immer wieder vor neue Herausforderungen stellten. So musste etwa eine Ölspur am Klingenberger Bergwerk beseitigt oder auf dem Übungsplatz der Trennfurter Feuerwehr ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen bewältigt werden.

Am Sonntag kurz nach 11 Uhr kam schließlich der Alarm für die gemeinsame Abschlussübung an der Alten Schule in Mechenhard. Angenommen wurde bei der Großübung, zu der auch zehn Jugendliche aus Trennfurt mit der Drehleiter und einem Löschfahrzeug dazukamen, ein Brand im Gebäude, bei dem mehrere Personen vermisst wurden. Neben dem Herstellen der Wasserversorgung und der Brandbekämpfung galt es vor allem, Verletzte zu suchen und zu retten.

Zufriedene Gesichter gab es nach getaner Arbeit bei den Ausbildern. Die Übungsorganisatoren Tim Liebeskind und Florian Lehner sowie die Mitglieder ihres Organisationsteams zeigten sich zufrieden mit den Leistungen der Nachwuchsbrandschützer.

Ralf Hettler