Vorsitzender des Miltenberger Turnvereins über den Besuch junger Fußballer aus der Ukraine

Interview

Miltenberg 10.07.2023 - 14:59 Uhr 2 Min.

Die Organisatoren des Besuchs junger ukrainischer Fußballer beim MSV Miltenberg (von links): Kaijo Meyer, Igor Pavlov und MSV-Vorsitzender Mirko Schmidt. Erinnerungsfoto bei der Stadtführung in Miltenberg am Schnatterloch.

Wer hatte die Idee für die Aktion?

Die Beziehungen zwischen dem MSV und den ukrainischen Fußballern lassen sich bereits bis etwa ins Jahr 2004 zurückführen. In einem Telefonat Ende des letzten Jahres zwischen Oleg Skukin (Betreuer/Trainer aus Ukraine) und Igor Pavlov (Kontaktperson in Miltenberg zur Ukraine) wurde diese tolle Idee geboren, da man damit den traurigen und traumatisierten Kindern und Erwachsenen einen Ausgleich zum Kriegsgeschehen ermöglichen wollte.

Wer organisierte die Aktion?

Ohne zu zögern stimmten wir diesem Vorhaben zu und begannen mit den entsprechenden Ideen und Vorbereitungen. Das Planungsteam setzt sich im Wesentlichen aus Oleg Skukin, Igor Pavlov, Kaijo Meyer und mir zusammen.

Was stand während des Besuchs auf dem Programm?

Es gab Fußballspiele gegen Faulbach und gegen die Spielgemeinschaft des MSV. Aber auch der gesellschaftliche Teil kam nicht zu kurz. Es gab eine Wanderung zur Wildenburg in Kirchzell und einen Spaziergang durch Miltenberg mit Stadtbesichtigung und Besuch der Klang-Matinee in der Sankt Jakobus Kirche. Von Mondfeld fuhren wir mit der Fähre nach Stadtprozelten und besichtigten die Henneburg. Wir besuchten das Erftalbad in Bürgstadt und grillten gemeinsam zur Verabschiedung.

War es schwierig und bürokratisch die Fußballer hierher zu bekommen?

Nein, absolut nicht. Alle Beteiligten wie beispielsweise die Stadt Miltenberg mit Bürgermeister Kahlert und das Landratsamt Miltenberg mit Landrat Scherf förderten von Beginn an unsere Idee und unser Vorhaben und sagten uns ihre Unterstützung zu. Wir formulierten eine offizielle Einladung an die Sportschule Mogilev-Podolsky, die zur behördlichen Freigabe zum Auslandsaufenthalt der ukrainischen Fußballer und ihren Betreuern diente und diesen damit ermöglichte. Schwierigkeiten gab es dabei auf beiden Seiten zu keiner Zeit.

Wo kommen die jungen Fußballer her?

Alle Kinder gehören der Sportschule Mogilev-Podolsky an und stammen auch aus diesem Gebiet. Ein Kind ist beheimatet im aktuellen Kriegsgebiet Donezk. Dieses Kind wurde aus dem Kriegsgebiet ausgesiedelt und nimmt über die Sportschule am Ausflug teil.

Haben die ukrainische Kinder Vorbilder aus der Bundesliga oder auch internationale Stars?

Ja. Alle Kinder haben Idole auch aus der deutschen Bundesliga und sind Fans internationaler Vereine und Sportstars.

Sind die Kinder vom Krieg traumatisiert?

Alle Kinder und Elternteile sind verständlicherweise stark deprimiert und gezeichnet vom Kriegsgeschehen und den ständigen Bedrohungen in ihrem Land. Umso mehr ist es dem MSV und seinem Orga-Team ein Herzenswunsch diesen Menschen eine Abwechslung bieten zu können. Natürlich sind wir auch froh und stolz darüber, dass eine solche Aktion selbst zu Kriegszeiten möglich ist und trotz aller Umstände organisiert werden kann. Der MSV ist äußerst bestrebt diese außergewöhnliche Freundschaft in der weiteren Zukunft zu pflegen und zu intensivieren.

Sprachen sie mit den Kindern über den Krieg?

Wir haben unter anderem bei unserem Grillabend am Vereinsgelände am Sonntagabend in entspannter Atmosphäre einige interessante Gespräche geführt und die Impressionen der Betroffenen aus erster Hand und unbeeinflusst erfahren.

Martin Roos