Eine unglaubliche Reise durch Raum und Zeit

Kultur: Etwa 200 Zuschauer verfolgen erste Aufführung der JEG-Theatergruppe nach vier Jahren Pause

Elsenfeld 21.06.2023 - 13:16 Uhr 1 Min.

Bildunterschrift: Bild Nr: 13 Henry Bold, gespielt von Mia Leibmann reist mit seiner neuesten Erfindung durch die Zeit

Der geniale Erfinder Henry Bold (gespielt von Mia Leibmann) präsentiert an einem Juniabend im Jahr 1884 einer illustren Londoner Runde stolz seine neueste Erfindung: eine Zeitmaschine. Zunächst wird diese als Spielzeug belächelt, denn ein Beweis, dass sie auch wirklich funktioniert, fehlt. Trotz aller Zweifel nutzt Bold in der Nacht die Zeitmaschine. Er landet im Jahr 1940, mitten im Krieg - seit einem Jahr bombardieren die Deutschen London.

Bold ist verwirrt und möchte einfach nur verstehen, was um ihn herum passiert. Doch jeder, der ihm begegnet, ist in eilender Panik und flüchtet in den Luftschutzbunker. Verzweifelt setzt er sich erneut in die Zeitmaschine und landet im Jahre 2040. Dort wird er zunächst von den Jugendlichen Floyd (Emma Jakob), Lenny (Caroline Röthel) und Lucy (Paula Fischschneider) angepöbelt, die versuchen, ein Glitzerteil seiner Zeitmaschine zu stehlen. Vertrieben werden diese von einem alten Mann (Theo Spilger), der sich nach Bolds Wohlbefinden erkundet und ihm die Welt erklärt: die Vergangenheit, die Zukunft und was dazwischen alles passiert ist.

Zwischenzeitlich sorgt sich die Londoner Runde in der Gegenwart um ihren Tüftler Bold, der nicht mehr aufzufinden ist. Bold landet in einer noch ferneren Zukunft: im Jahre 8040. Hier gibt es freundliche Wesen: die "Eloi", mit prächtigen Gewändern, jedoch mit eingeschränktem Wortschatz. Tagsüber scheinen sie verspielt und furchtlos, doch nachts werden sie von den "Morlocks", den Gestalten der Finsternis aus der unterirdischen Welt, bedroht.

Der Zeitreisende beginnt, sich Gedanken über die Beziehung der beiden Gruppen zu machen. Er spekuliert über die Entstehung der zweigeteilten Gesellschaft. Ob es ihm gelingt, zu helfen, bleibt dabei offen, denn als er wieder zurück in die Gegenwart reist, erkennen er und alle um ihn herum: Es gibt nur eine Zeit um glücklich zu sein - jetzt!

lis