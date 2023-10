Eine musikalische Reise durch Frankreich

Jugend- und Erwachsenenblasorchester

Mömlingen 23.10.2023 - 12:59 Uhr 2 Min.

"Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will", mit diesem Zitat des französischen Schriftstellers Victor Hugo begrüßte Vorsitzender Frank Wöber die Zuhörer im voll besetzten Saal. In seiner kurzweiligen Rede informierte er über die Fête de la Musique, die jedes Jahr stattfindet und ihren Ursprung in Paris hat.

Den Beginn der musikalischen Reise durch Frankreich startete das Jugendblasorchester unter Leitung von Mario Albrecht. Mit großer Spielfreude bewiesen die Musiker, dass sie sich hinter dem Erwachsenenblasorchester nicht verstecken müssen. Sie eröffneten den Abend passend zum Thema mit der "Petite Suite Francaise" von André Wagnain. Weiter ging es mit "Uptown Funk" von Mark Ronson und Bruno Mars, das zwar keinen französischen Ursprung hat, dennoch durchweg begeisterte. Das Stück wurde mitreißend von den jungen Musikern umgesetzt, was man am Mitklatschen und Mitwippen der Zuschauer deutlich merkte. Auch dem Wunsch nach einer Zugabe kam das Jugendblasorchester mit dem "Evergreen", der Titelmusik aus Disneys Gummibärenbande, gerne nach.

Mit dem Erwachsenenblasorchester, dirigiert von Antonia Betz, ging die musikalische Reise durch Frankreich weiter. Den Anfang machte das Stück "European Opening" von Mickey Nicolas. Weiter ging es mit dem Titel "Aunis Et Saintoge en Fete" von Serge Lancen. Einer der musikalischen Höhepunkte des Abends war das Arrangement der Komposition "Rhapsody for Accordeon" von Gary Daverne, bei der das Blasorchester von der Solistin am Akkordeon, Stefanie Januschko, unterstützt wurde. Bei dieser Melodie, die ein wenig an die "Fabelhafte Welt der Ameliè" erinnerte, sah man förmlich den Eiffelturm und die vielen Cafés vor dem geistigen Auge, für die Paris berühmt ist.

Natürlich durfte in diesem Kontext "Les Miserables" nicht fehlen. Das Musical, das auf einem Roman von Victor Hugo basiert, wurde nicht, wie viele andere Musicals, in New York aufgeführt, sondern in Paris. Das erfuhren die Gäste von Moderatorin Sophie Wöber.

Danach ging es weiter über den Ärmelkanal, mit vermutlich einer der berühmtesten Fußballhymnen der Welt: "You'll never walk alone". Bei dem Stück "Paris Montmartre" von Toshio Mashima wurde das Orchester erneut von Stefanie Januschko unterstützt. Den Abschluss bildete das Stück "Diamonds are a girls best friend" von Jules Styne und Leo Robin. Nach zwei Zugaben, eine davon die französische Nationalhymne, die von den begeisterten Zuschauern mit Standing Ovations eingefordert wurde, durften die Musiker unter donnerndem Applaus die Bühne verlassen.

Hintergrund: Siegfried Postel zum Ehrenmitglied ernannt Siegfried Postel ist im Rahmen des Herbstkonzerts des Musikvereins Mümlingtal zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Seit über 50 Jahren ist Postel Mitglied und leitete Jahrzehntelang die Geschicke des Vereins. 1963 trat Siegfried "Siggi" Postel mit gerade einmal neun Jahren in den damaligen Spielmannszug Mömlingen ein. 1977 übernahm er den ersten Vorsitz der Mümlingtal-Musikanten, den er bis 2002, also rund 25 Jahre lang, inne hatte. Von 2009 bis 2012 war Postel dann stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Bis zum Frühjahr 2023 war er offizieller Beisitzer, und jetzt wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. (mwz)