Eine Lanze fürs Lachen und die Meisen anderer Leute

Markus Barth in der Obernburger Kochsmühle

Obernburg 22.10.2023 - 14:35 Uhr

Schlagfertig und oft mit ganzem Körpereinsatz gewann Markus Barth das Publikum in der ausverkauften Kochsmühle am Freitagabend für sich und sein "Ich bin raus".

Dass Barth im TV seit seinem Start bei Sat 1 vor fast einem Vierteljahrhundert erfolgreich ist und mit Preisen überhäuft wurde, dürfte an seiner Schlagfertigkeit und dem lockeren Kontakt mit dem Publikum - live oder vor der »Glotze« - liegen, an seinem fast jungenhaften Auftreten. Es liegt aber sicher für viele jenseits einer platten Comedyszene auch daran, dass er vor allem in den früheren Programmen zwar witzig und humorvoll, aber doch auch mit spürbarem Engagement gegen Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit eintrat, vor allem aber für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.

Programm »Ich bin raus«

»Ich bin raus« heißt das Programm, mit dem er seit einem Jahr unterwegs ist, und das ist tatsächlich so etwas wie ein Bekenntnis zu einem »gesunden Leck-mich-am-A***-Gefühl«, wie es in den Ankündigungen heißt. Gerade nach der Pandemie und beim Blick auf den grassierenden weltweiten Wahnsinn in Politik und Gesellschaft bricht Barth eine Lanze für das Lachen als einzig mögliches Mittel, damit umzugehen, ohne selbst verrückt zu werden.

Manchmal, sehr selten, sind aber doch mal Ernst, ja sogar Zorn zu spüren, wenn er in komischer Verzweiflung fragt: »Wer kommt auf den idiotischen Einfall, am Ende von Corona in ein fremdes Land zu marschieren?« und dann bruchlos von Putin, dem »Pimmel aus Moskau« spricht. Ernst gemeint und auch erhellend ist seine witzig formulierte Kritik der wachsenden Medienhypes, gegen die Realität und Wahrheit kaum noch eine Chance haben. Auch einige bewusst skurrile Passagen überwinden die Grenzen »nur« unterhaltender Comedy, wie die Versicherung an alle, die »Angst vor Regenbogenflaggen« haben: »Man wird beim Anschauen von Flaggen nicht schwul!« Man kann positiv gestimmt vermuten, dass Barth in den letzten zwei Jahrzehnten erleben konnte, wie die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare allmählich abnahm - vor allem im »Biotop« Köln, in dem er mit seinem Mann lebt.

Und man sollte einräumen, dass sein Auftritt zwar unpolitischer geworden ist, aber nie primitiv wird und Comedyfans nicht unter Niveau unterhält. Man kann herzlich lachen, ohne sich dafür schämen zu müssen, und das klappte am Freitagabend in Obernburg bestens und mündete in euphorischen Schlussbeifall mit Zugaben.

Fleischwurst mit Maggi

Es ist eben witzig, wenn man erlebt, was »Schnappseufzer« sind oder worum es sich bei »Ratetoiletten« handelt, die »blaue Phase« des Comedian und seiner Mannes während des Lockdowns konnten viele im Publikum nachvollziehen, der einseitige Konkurrenzkampf zwischen Gitarre und Ukulele sorgte für Lachsalven und dass man gerade im Saarland, dicht an der Grenze zu Frankreich, Fleischwurst mit Maggi zum Lieblingsgericht kürt, hat Komikpotenzial.

Es ist einfach gut gemacht und trifft den Nerv der Zuhörer, wenn Barth mit Besuchern im Programm Kochrezepte austauscht und mit einem Sauerteigspezialisten in der ersten Reihe eine Art Fachgespräch führt, wenn er sich in zum Brüllen komischen Szenen in die Rolle einer Kanadagans versetzt und beim Spaziergang am Rhein kurz zum Hund »Flöckchen« mutiert, um gleich darauf überzogene Hundeliebe nicht zu geißeln, sondern ironisch in der Frage zu entlarven: »Ist denn nicht jeder Tage in der Hunde-Kita ein Schnuppertag?«

Schließlich gab es für das Publikum auch noch ein paar Fragen mit auf den Heimweg. Ist es ernst gemeint oder Comedy, wenn Barth fordert, dass in der Weltpolitik nur noch Frauen das Sagen haben sollten, und lautet seine Antwort auf die Kernfrage »Sind wir noch zu retten« tatsächlich »Vielleicht wäre ein Meteoriteneinschlag eine Chance«? Fragen über Fragen und letztlich ein »nachhaltiges Programm« über die zwei Stunden hinaus.