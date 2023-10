200 Besucher bei Vernissage zum Thema »Nie wieder!« im Landratsamt

Schicksal von Menschen des Nazi-Euthanasieprogramms

Miltenberg 13.10.2023 - 14:08 Uhr 2 Min.

Jack Schuck (2.v.l.) malte mit Unterstützung seiner Mutter Elena (am Pult) das Porträt des Ernst Lossa, eines Jungen, der mit 14 Jahren in seinem Alter war, als ihn die Nazis 1944 ermordeten. Dahinter vlnr, weitere Maler: Timo Buhleier, Heike Syha, Susanne Schlosser und Tobias Schneider

Fast ein Jahr lang hatte die Lebenshilfe im Landkreis mit der engagierten Unterstützung von Thea Nodes mit zwei Jugendlichen und mit Erwachsenen Jugendlichen aus dem Kreis der Offenen Hilfen in Grafeneck das Schicksal von 20 Menschen recherchiert, die wegen geistiger oder körperlichen Behinderung dem unmenschlichen »Euthanasie«-Tötungsprogramm der Nazis zum Opfer fielen - 20 von weit über 100 000.

Ihnen ein Gesicht und eine Stimme zu geben und eine Lanze für Menschlichkeit zu brechen, war das Hauptziel des Projekts. Ausgehend von alten Porträtfotos, die man in den Akten fand, malten die Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Kreis der Lebenshilfe mit Hilfe der beiden Malerinnen Thea Nodes und Sandra Wörner und mit Unterstützung ihrer Angehörigen 20 Acrylbilder im Format 80 mal 100 Zentimeter, die noch bis zum 17.November im Foyer des Landratsamtes zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen sind.

Ein Denkmal setzen

Die Bilder mit ihrer großen Qualität setzen den Ermordeten ein Denkmal und lassen damit das Ziel der verbrecherischen T4-Aktion ab dem Jahr 1940 gut acht Jahrzehnte später endgültig scheitern, das Gedächtnis an die Ermordeten auszulöschen.

Das freute auch Tina Ulrich, eine Studentin aus Weimar, die ehrenamtlich Führungen für Schüler in Buchenwald durchführt und vor zehn Jahren auf der Schicksal ihrer Tante Lehnkering aufmerksam wurde, die ebenfalls ermordet und deren Schicksal in der Familie verdrängt wurde. In einem Instagram-Eintrag schrieb sie noch gestern Nacht: »Die NS-›Euthanasie‹ begann nicht mit der Ermordung in Gaskammern, sondern mit der Ausgrenzung von Menschen, der Einteilung in wertes und unwertes Leben.« Von der gut einstündigen Vernissage zeigt sie sich darin genauso beeindruckt wie die gut 200 Besucher.

Das galt für die Beiträge der behinderten Jugendlichen, beispielsweise für Susanne Schlosser, die vorlas, was sie bewegte, als sie das Porträt der Anna Lehnkering malte, für Tobias Schlosser, der sehr persönlich über den Besuch in Grafeneck sprach und vor allem für Timo Buhleier, der mit viel Empathie und Ausdruckskraft Erich Kästners Erlebnisse während der Bücherverbrennung schilderte und bewies, dass dessen Gedicht »Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn« bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Und es galt auch für die jugendlichen Maler, die zusammen mit ihren Verwandten über ihre Eindrücke beim Malen sprachen.

Eine wichtige Besonderheit des Projekts, zugleich eine Säule der Inklusion: Die 13 Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren des Enrichmentkurses der Schülerakademie Untermain am Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld, zwölf »besonders begabte und engagierte« Schüler aus sieben Schulen zwischen Hösbach (Kreis Aschaffenburg) und Amorbach, hatten ganz eigenständig und kreativ Texte zu einem der Bilder und zu dem Menschen geschrieben, der darauf zu sehen ist.

Mal spiegelten diese ausnahmslos individuellen, authentischen Beiträge das Unverständnis darüber, was Menschen Menschen angetan haben, mal die Wut darüber, wie viele Täter damals fast ungeschoren davon kamen, mal die Sorge - auch mit Blick auf Wahlen der letzten Monate - dass »so etwas wieder passieren könnte, wenn wir nicht aufpassen«, wie ein Mädchen schrieb. Edda Hauck vom Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg erinnerte an Ernst Lossa, der im Alter von 14 Jahren ermordet wurde, und spießte den Unsinn pseudowissenschaftlicher Rassenlehre auf, Hailie Neff vom JEG Elsenfeld beschrieb persönlich und bewegend, wie der Lehrer und begabte Dichter Wilhelm Dallmeyer sterben musste: »Er wirkt auf dem Bild, als wolle er gleich Schüler mit Empathie und Liebe zur Sprache unterrichten, aber auch das wurde ihm genommen.« Hannah Bauer vom JEG hatte kaum konkrete Rechercheergebnisse vorliegen, als sie mit viel Zuneigung über Leopoldine Schlager schrieb: »Ich hatte genau drei Dinge: einen Namen, ein Bild und eine Jahreszahl.«

Bei so vielen Worten unverzichtbar und ein Genuss: mal fast meditative, mal temperamentvolle, aber immer mitreißende Musikstücke der Musikgruppe Saitensprung.

HEINZ LINDUSCHKA