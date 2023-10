Eine Kita für Dorfprozelten in Bumerang-Form

Gemeinderat in Kürze

Grabungsprojekt Lufthof: Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Kriegergedächtniskapelle, die 1924 aus Steinen des abgegangenen Lufthofs erbaut wurde, will der Heimat- und Geschichtsverein Dorfprozelten in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Spessartprojekt mehr über diesen ehemaligen Versorgungshof der Kollenburg in Erfahrung bringen. Hierzu soll ein Grabungsprojekt im nächsten Jahr verwirklicht werden. Die aus der Grabung gewonnenen Erkenntnisse sollen dann in einem öffentlich zugänglichen Grabungsbericht, Publikationen in verschiedenen Medien sowie in einer digitalen Aufzeichnung über die gesamte Grabung festgehalten werden. Grabungsleiter Harald Rosmanitz stellte in einer kurzen Präsentation dem Gemeinderat das geplante Vorhaben vor. Als Eckdaten für das Projekt nannte Rosmanitz für das laufende Jahr 2023 weitere Abstimmungen mit den beteiligten Interessengruppen wie der Gemeinde Dorfprozelten, den Bayerischen Staatsforsten, der Denkmalschutz- und Naturschutzbehörde sowie der Forstbehörde. Die Ausgrabungsarbeiten sollen dann im Jahr 2024 von Mai bis September, verbunden mit Vorträgen, einer Ausstellung und diversen Informationstafeln stattfinden. Im Jahr 2026 erfolge dann eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse im Rahmen einer Tagung. Die Gesamtkosten für das Grabungsprojekt bezifferte Rosmanitz auf etwa 50.000 Euro, wobei eine Förderung vor allem durch den Bezirk Unterfranken und die LAG Main4Eck angestrebt werde.

Klimaschutzkoordination: Ziel der Klimaschutzkoordination ist es, Maßnahmen im Bereich Umwelt, Energie und Klimaschutz zu entwickeln und diese in Absprache mit den teilnehmenden Kommunen und lokalen Akteuren umzusetzen. Die Bearbeitung von Förderanträgen, die Erstellung von Ausschreibungen, sowie die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren bei der Umsetzung der Maßnahmen sind hierbei ebenfalls wichtige Aufgaben dieser Klimaschutzkoordinationsstelle. Die Gemeinden, welche sich dieser interkommunalen Zusammenarbeit anschließen, müssen sich entsprechend an den Personal- und Sachaufwandskosten beteiligen. Das Ratsgremium erkannte hierbei keinen gemeindlichen "Mehrwert" für diese Beteiligung und lehnte die Unterstützung zur Schaffung dieser Koordinationsstelle einstimmig ab.

Antrag Feuerwehrverein: Die Nutzung öffentlicher Straßen und Plätze im Gemeindegebiet sind laut Ratsbeschluss aus dem Jahr 2018 mit Ausnahme des Dorfplatzes für ortsgebundene öffentliche Veranstaltungen untersagt. Ausnahmen werden nur in begründeten Einzelfällen vom Gemeinderat gestattet. Der Feuerwehrverein stellte daher einen Antrag sein Feuerwehrfest am 5. und 6. Mai 2024, verbunden mit einem Tag der offenen Tür, an dem die Fahrzeuge und Ausrüstung der Wehr vor Ort vorgestellt werden im und um das Feuerwehrgerätehaus zu veranstalten. Bürgermeisterin Steger vertrat die Meinung, dass die Freiwillige Feuerwehr als ehrenamtliche Rettungstruppe nicht mit "normalen" Ortsvereinen zu vergleichen sei. Sie plädierte daher, auch im Hinblick auf eine erfolgreiche Nachwuchsförderung für die Wehr, dass für das alle zwei Jahre stattfindende Feuerwehrfest - immer verbunden mit einem Tag der offenen Tür, dauerhaft eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird. Dies wurde im Gremium kontrovers diskutiert. Der Rat stimmte dem Antrag des Feuerwehrvereins für das kommende Fest im nächsten Jahr einvernehmlich zu, lehnte jedoch eine pauschale Genehmigung für zukünftige Feste am Gerätehaus ab.

Parkraumkonzept: Im Hinblick auf ein funktionierendes Parkraumkonzept in der Hauptstraße wurden jetzt die ersten Schritte getan. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt, dem staatlichen Bauamt und der Polizei wurde ein erster Entwurf erstellt, wie künftig in der Hauptstraße geparkt werden soll. Die geplanten Parkflächen aus diesem Entwurf wurden Ende September vorläufig mit Kreide eingezeichnet. Bei der anschließenden Begehung vor Ort wurden Stellplätze geprüft, verschoben, teilweise auch hinzugefügt. Diese Änderungen werden in die nächste Entwurfsplanung eingearbeitet. Änderungswünsche der Anwohner wurden möglichst berücksichtigt. Sobald die nächste Entwurfsplanung abgeschlossen ist, wird es eine erneute Begehung mit den vorgenannten Ämtern und dem Bauausschuss geben. Diese Ergebnisse sollen dann den Bürgern in einer öffentlichen Veranstaltung als Parkraumkonzept vorgestellt, und die Anwohner dazu gehört werden. Als Termin hierfür nannte die Bürgermeisterin den 9. November.