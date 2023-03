Eine Jahreszahl am Erker des alten Wörther Rathauses erzählt

Kleine Gravur »1673« erinnert an Wiederherstellung nach dem Dreißigjährigen Krieg

Wörth a.Main 28.03.2023 - 13:57 Uhr 1 Min.

Am Erker des alten Wörther Rathauses ist über Eck im Holz die Jahreszahl 1673 eingraviert.

Der Dreißigjährige Krieg, der vor 375 Jahren endete, brachte Leid und Tod. Wörth hatte stark gelitten: Vier Fünftel der Einwohner fielen dem Krieg zum Opfer. Zwei Drittel der Stadt lagen noch 20 Jahre nach Kriegsende in Schutt und Trümmern. Der Amtskeller schrieb damals in sein Tagebuch: »Da ich nach Wörth kommen, hab ich's am schlimmsten gefunden.«

Die Baugeschichte des Rathauses belegt diese Feststellung. 1600 war der Neubau fertig geworden; die Jahreszahl am Eingangstor mit den Wappenbildern erinnert daran. Eine Generation später war es mit der Herrlichkeit wieder vorbei: 1660 ist in Rechnungsvermerken von Bauholz die Rede, »so von dem verfallenen Rathauß herrürth«.

Von Soldaten demoliert

Die durchziehenden Soldaten, die nicht wussten, ob sie den nächsten Tag noch überleben, suchten die ansehnlichen, repräsentativen Gebäude auf, um dort zu übernachten, ihre Pferde unterzustellen und ihre Kranken unterzubringen. Dabei schonten sie ihre Quartiere nicht: Da wurden Türen eingeschlagen und Schlösser demoliert, Bretter und Balken ausgebrochen, um sie als Brennholz zu verwenden, und beim Abzug wurde schließlich oft das ganze Gebäude angezündet.

Dann war der Krieg vorbei. In Wörth machte man sich daran, zunächst das Schulhaus bei der Kirche instandzusetzen (1655), die Stadttore provisorisch zu reparieren (1658) und einen neuen Hochaltar zu besorgen (1659). Im Jahre 1673 war schließlich das ruinös gewordene Rathaus dran.

Zunächst musste ein großer Teil des Mauerwerks ausgebessert oder ergänzt werden. 6000 Ziegel und 2000 »gebackener Stein« wurden in Aschaffenburg gekauft und vom Schiffmann Hans Elbert nach Wörth getreidelt. Der Dachstuhl wurde erneuert. Deshalb gab es ein fünftägiges Richtfest. Die Stadt ließ sich die »auffschlagung durch die halbe burgerschafft mittags und zur nacht« einiges kosten. Schließlich hatten die Bürger geholfen, um die Kosten zu drücken.

Dann wurde Ende März der »Thurn ufgeschlagen« - gemeint ist der Treppenturm an der Mainseite, »Turm« wurde noch von Goethe mit »n« geschrieben. Der Erker, das »thürnlein am giebel«, wurde zeitgleich wieder angebracht. In der Stadtrechnung von 1673 wurde vermerkt, dass »dem Leydecker (Dachdecker) von Aschaffenburg den Schnecken Thurn und das Thürnlein am Giebell sambt d. Ercker mit Schiefferstein zu decken angedingt« wurde. Der Vertrag wurde, wie damals üblich, mit einem Schoppen besiegelt (»Weinkauf«).

Die »Stuben«, einige Türen und Fenster und der Kamin mussten erneuert werden. Die Wiederinstandsetzungsarbeiten zogen sich Jahre hin. 1681 wurde das Rathaus verputzt und die »blatten undter dem rathauß« (in der Halle des Erdgeschosses) wurden verlegt.

Das Rathaus als Symbol des Bürgerstolzes war wiederhergestellt. Der nächste Kriegszug konnte kommen.

Werner Trost