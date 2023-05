Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eine Hommage an die "Königin der Instrumente"

Konzert: Weimarer Duo Vimaris feiert Orgel in Miltenberger Pfarrkirche St. Jakobus mit Werken von Georg Friedrich Händel

Miltenberg 30.05.2023 - 13:31 Uhr 2 Min.

Bei den Miltenberger Matineen immer der Star: die Orgel in der Pfarrkirche St. Jakobus. Links Mirjam Meinhold bei Händels "Hallelujah".

Der vierte Termin von 22 Matineekonzerten 2023 könnte der Startschuss für großes Publikumsinteresse bei diesem ungewöhnlichen Format gewesen sein. Auf jeden Fall machte das Duo beste Werbung für Kirchenmusik.

In den 30 Minuten durchschritten der Organist und die Sopranistin das weite Feld im Schaffen Händels zwischen strahlender Festmusik und differenzierten Kompositionen. Ob Mirjam Weinhold elegant die Koloraturen des "Hallelujah" ins Kirchenschiff zauberte oder mit dem kraftvollen "Rejoyce greatly" aus dem "Messias" einen glanzvollen Schlusspunkt setzte: Die Zuhörer waren begeistert, auch von der sensiblen Orgelbegleitung ihres Mannes.

Beim großen Beifall blieb kaum jemand auf seinem Platz. 20 Zuhörer stiegen die Stufen zur Empore hoch. Dort war eine Orgelführung des Universitätsorganisten angekündigt, der mit seinem Wissen und mit seiner frischen Art die Stunde wie im Flug vergehen ließ. Dass zudem Hans-Georg Vleugels, der Geschäftsführer der Orgelmanufaktur aus Hardheim, für Fragen zur Verfügung stand, war ein Glücksgriff: Er sagte, dass die Orgel bei der Fertigstellung 2004 mit genau so vielen Pfeifen übergeben worden sei. Inzwischen zähle sie 2300 Pfeifen.

Bei Meinholds Führung durch das Innenleben der Orgel wurde klar, dass er es als Lebensaufgabe ansieht, das Wissen um die "Königin der Instrumente" am Leben zu erhalten sowie an Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Diese waren in Miltenberg leider kaum beim Konzert und gar nicht auf der Empore zu sehen.

Dabei wäre es eine gute Idee, Meinhold beim nächsten Besuch gezielt vor interessierten Kindern auftreten zu lassen. Er führte vor, wie sich die Luft bei den Pfeifen "an der Unterkante der Oberlippe bricht" und ließ den Klang der einzelnen Register hören. Die Empore vibrierte etwas, als er "alle Register" zog.

Meinhold überzeugte, dass eine gute Orgel ein Orchester ersetzen kann, dass abgrundtiefe Töne von Pfeifen mit 2,40 Länge eine Symbiose mit den Tönen kleiner Pfeifen eingehen, deren Frequenzen "fast nur noch der Hund hört". Zudem durften die Besucher zum Schluss die Spielregister "Nachtigall", "Cymbelstern" und "Glockenspiel" genießen und mit Meinholds Einschätzung heimgehen, dass die 2004 eingeweihte Orgel ein Alleskönner ist: ein sensibles Begleitinstrument im Gottesdienst, aber auch eine variable "Königin der Instrumente".

Weitere Informationen zur Miltenberger Orgel im Netz: vleugels.de/orgel-referenz/miltenberg-a-main-st-jakobus/

Hintergrund: Matineen in St. Jakobus An jedem Samstag vom 6. Mai bis 30. September gibt es jeweils von 11.30 bis 12 Uhr eine Matinee in der Miltenberger Pfarrkirche St. Jakobus. Im Mittelpunkt steht die Orgel: Bei 14 der Termine spielen Organisten Solokonzerte, acht allein im Juni und Juli. Bei acht weiteren Konzerten gibt es ein Zusammenspiel der Orgel mit Flöten, Gesang, Kontrabass, dem Kammerchor Aschaffenburg und dem Handglockenchor Aschaffenburg. Der Eintritt ist jeweils frei, mit Spenden kann die Musik in der Pfarrkirche unterstützt werden. Termine im Internet unter www.jakobusmusik.de