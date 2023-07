Eine Feier der traditionellen Musik

Winneweh-Festival im Odenwälder Freilandmuseum

Walldürn-Gottersdorf 31.07.2023 - 16:28 Uhr 2 Min.

Winneweh bringt Menschen zusammen: Das gemeinsame Musizieren ist eines der Merkmale des Festivals. Bernd und Edith reisten extra aus Frankreich an. Für sie war es nicht das erste Winneweh.

Dabei, so wurde wieder deutlich, ist das Freilandmuseum mit seinem weitläufigen Areal und seinen historischen Bauten die ideale Kulisse. Die Dreschhalle - welche früher in Bürgstadt stand - bildete so etwas wie das Herz von Winneweh, da sich hier die meisten Menschen versammelten. Winneweh ist ein Volkstanz aus dem Odenwald und somit als Name sehr passend für das Festival: Denn in erwähnter Dreschhalle wurde getanzt und gefeiert, alle - egal, ob Musiker, Tänzer oder einfach nur Zuschauer - genossen die besondere Atmosphäre dort.

So wurde es beispielsweise am Samstagnachmittag richtig voll auf der Tanzfläche. Während überall auf dem Gelände sich Menschen zum spontanen, gemeinsamen Musizieren trafen, gab es in der Dreschhalle ein festes Programm mit Gruppen, darunter Three Grey Ladies (Deutsch: drei graue Damen) oder Herzallerliebst.

Der Landkreis Miltenberg ist seit Jahren immer gut beim Festival vertreten. Beispielsweise war heuer wieder das Duo Pelen Tan - Annamaria und Katharina Gielen aus Großheubach - dabei. In der Halle war für Verköstigung gesorgt, unter anderem mit für die dortige Odenwald-Region und das Freilandmuseum typischen Grünkern-Speisen. Im Museum war im Juli erst das Grünkern-Fest gefeiert worden.

Gut gestärkt konnten die Besucher dann von der Dreschhalle aus auf Erkundungstour gehen. An allen Ecken und Enden gab es etwas zu entdecken, es wurde musiziert und auch abseits der Dreschhalle getanzt, es entstanden spontane Zusammenschlüsse von Musikbegeisterten.

Edith und Frank waren beim diesjährigen Winneweh aktiv. Die beiden waren extra aus Frankreich gekommen. Sie erklärten im Gespräch mit unserem Medienhaus, dass sie bereits zum sechsten Mal teilnehmen. Sie spielt meist ein diatonisches Akkordeon, er Waschbrett. Dazu kommen zusätzliche Klangerzeuger, darunter auch Jakobsmuscheln, welche als Perkussions-Instrument eingesetzt werden. Die beiden schätzen das Ambiente des Festes. Sie berichtet, dass es eine tolle Stimmung zwischen den Musikern sei: Es sei toll, gemeinsam zu spielen.

Wie Margareta Sauer, Leiterin des Freilandmuseums, informierte, seien es heuer 150 bis 170 aktive Musiker gewesen. Wie die Band Dudelquetsch, die neben dem Museum hinter der Organisation steht, berichtete, seien heuer Musiker aus unter anderem Deutschland, Frankreich, England, Schottland und Tschechien dabei gewesen.

Sauer zog am Montag ihr Fazit: "Wir sind angesichts der Wetterkapriolen sehr zufrieden. Es waren mehr Musiker als in den Jahren zuvor dabei, die Besucherzahlen sind stabil. Die Stimmung war sehr gut, es wurde permanent getanzt, was ein gutes Zeichen ist."

Sauer erklärte, es sei das 23. Winneweh im Museum gewesen, das 25. insgesamt (die ersten Auflagen fanden an einem anderen Ort statt). Laut Museumsleiterin waren es am Samstag 222 Besucher, am Sonntag 260. Ebenfalls am Sonntag seien es nochmals zehn bis 15 Musiker mehr gewesen, die als Tagesgäste kamen. Für nächstes Jahr sei, so Sauer, wieder ein Winneweh geplant.

mab