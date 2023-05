Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eine Energieanlage weniger im Windpark Kornmärker

Blick in den Odenwald:Dorfladen »Tante M« für Buchen-Götzingen - »Blummefeschd« ohne Vergnügungspark

Neckar-Odenwald-Kreis 02.05.2023 - 15:57 Uhr 1 Min.

Energie: Der geplante Windpark »Kornberg/Dreimärker« bei Hardheim und Höpfingen soll nur vier statt der vvorgesehenen fünf Windräder erhalten. Zeag-Geschäftsführer Harald Endreß hat in der Sitzung des Gemeinderats Hardheim das Projekt vorgestellt. Demnach rückte der Standort des Windrads »Hardheim 1« im Zuge der Planungen immer weiter nach Osten gerückt - zu nah an den Standort des Windrads »Hardheim 2«. Deshalb beschränke man sich auf nur vier Windräder. Wenn alles nach Plan verlaufe, könne man im Frühjahr 2024 mit dem Bau der Anlagen beginnen, berichteten die Fränkischen Nachrichten.

Nahversorgung:Der Buchener Stadtteil Götzingen soll einen Dorfladen nach dem Franchisesystem »Tante M« erhalten. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. Zuvor waren Gespräche mit dem Vollsortimenter Tegut gescheitert. Um den Laden betreiben zu können, hat die Dorfgemeinschaft eine Genossenschaft gegründet. Diese schloss kürzlich einen Vertrag mit »Tante M« über die Einrichtung eines Ladens in Götzingen ab. Dieser könnte im Idealfall zum Jahresende eröffnen.

Einkaufsfest: Um den traditionellen Vergnügungspark im Rahmen des »Blummefeschds« in Walldürn ist ein öffentlich ausgetragener Streit entbrannt. Die Schaustellerfamilie Oswald warf in sozialen Medien der Stadtverwaltung von Walldürn vor, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben und ihr den bisherigen Platz zu verwehren. »Wir sind verärgert über die kurzfristige Absage, und ein alternatives Fest können wir nicht organisieren. Das hat große finanzielle Folgen für uns«, sagte Marcel Oswald gegenüber den Fränkischen Nachrichten.

Die Stadt stellte den Sachverhalt anders da. Nach ihren Angaben konnte sie den bisherigen Standort wegen einer Baustelle nicht genehmigen. Alternativen habe die Schausteller-Familie abgelehnt. Man habe keine Absprachen mit Oswald getroffen. Es liege auch keine Bewerbung als Schausteller der Familie vor.

Das »Blummefeschd« an Christi Himmelfahrt hieß jahrzehntelang »Blumen- und Lichterfest«. Die Stadt hat dieses vor einigen Jahren geteilt in ein »Blummefeschd« im Frühjahr und ein »Lichterfeschd« im Herbst.

Martin Bernhard