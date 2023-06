Orchesterleiter Andy Schreck aus Miltenberg bricht mit seinem Podcast eine Lanze für volkstümliche Klänge

Eine Bühne »On Air« für die Blasmusik

Keis Miltenberg 20.06.2023

Andy Schreck bricht mit seinem Podcast "On Air" eine Lanze für die Blasmusik. Die Kinzbach Musikanten ehren Ernst Mosch mit einem Konzert in Leidersbach.

Vielfalt und freie Entfaltung waren schon immer ein Kennzeichen seiner musikalischen Entwicklung, wie er vor wenigen Tagen in einem persönlichen Gespräch verriet, wie man es aber auch in einigen seiner Interviews nachlesen kann, die im Netz von ihm zu finden sind.

Von Kindesbeinen an

»Mein allererster Kontakt zu Musik war, dass bei uns relativ viel Blasmusik und volkstümliche Musik lief. Ich hatte immer gerne gesungen und auf kleinen Kinderinstrumenten gespielt, diese auch mitgenommen und mich zu Blasorchestern, wenn diese irgendwo im Zelt oder so gespielt haben, dazu gestellt und geglaubt, ich sei dabei ? Alles was kam, war zunächst aus Eigeninitiative und nie von meinen Eltern forciert«, verriet er vor wenigen Wochen in einem ausführlichen Interview im »Stretta Journal«, das Florian Boberski mit ihm führte.

Dass man sich im persönlichen Gespräch an öffentliche Äußerungen von ihm erinnert, ist vielleicht logisch bei jemandem, der sich entschlossen hat, einen Podcast mit und für Blasmusik einzurichten. Die erste Sendung lief Mitte April 2020 und seitdem haben sich die Podcasts im Abstand von 14 Tagen zu einem echten Renner entwickelt, der dieses Jahr b für den deutschen Podcastpreis nominiert wurde und deutschlandweit zu den 20 erfolgreichsten Musik-Gesprächs-Podcasts zählt.

Von Vorzügen überzeugt

Von den Vorzügen von Podcasts musste ihn niemand überzeugen, wie er online verrät: »Zum Podcast hat mich niemand speziell inspiriert. Ich höre gerne Podcasts aus verschiedenen Themenbereichen an, auch englischsprachige. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wieso es das nicht über Blasmusik gibt und ob dies nicht auch funktionieren könnte. Generell inspirieren mich Menschen, die etwas zu sagen haben, die tiefer über das Leben und die Dinge, die sie tun, nachdenken.«

Das kann man als Programm Schrecks für seinen eigenen Podcast »On Air« bezeichnen, der alle zwei Wochen zwischen 2000 und 3000 Nutzer anlockt, die Spitze lag einmal bei 8000. Er lässt Menschen im Gespräch zu Wort kommen, die ihn als Personen und mit ihren Themen interessieren - und damit hat Schreck offenbar unter Blasmusikfreunden viel Resonanz gefunden - eine gute Möglichkeit, Blasmusik ins 21. Jahrhundert zu beamen, ohne sensationslüsterne Neuerungssucht und ohne Aufgabe ihres Charakters.

Über neue Ideen reden

Für ihn ist ganz zentral, »mit Musikern, Dirigenten, Komponisten und Visionären über Musik und das Leben zu sprechen und andere für neue Ideen zu begeistern«. Ein Blick auf die bisherigen Themen des Podcasts beweisen, das ist ihm bisher sehr gut gelungen.

Einige Podcast-Titel von März bis Mai dieses Jahres: Da sprach Constantin Zill über Musikvermittlung an Konzerthäusern und in Vereinen, der Berliner Musiker »Junk-E-cat« ließ »Bassklarinette und Saxofon auf Elektro« treffen, Norbert Gälle verriet, was sein »böhmischer Traum« ist, und Solotrompeter Markus Privat sprach über sein »Leben zwischen Polizeiorchester, Egerländer Schlager und Musicals«. Diese Beispiele beweisen: Schubladendenken ist nichts für Andy Schreck.

Kinder für Musik begeistern

Man sollte dabei nicht vergessen, dass der Vollblutmusiker Tag für Tag als Gymnasiallehrer für Musik in einer Vollzeitstelle im Einsatz ist - nicht so ganz einfach, auch wenn es schon immer zu seinen Zielen gehörte, Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern. Er gibt zu, dass das die Zeit für eigenes Musizieren einschränkt: »Leider komme ich nicht mehr so zum Üben, wie ich es gerne will. Ich versuche aber zumindest zwei- bis dreimal die Woche eine Stunde zu spielen. Es kostet mich allerdings viel Kraft, diese Übungseinheiten in meinen Alltag zu integrieren.«

Und dann ruft auch an »seiner« Schule mit ihren guten Bläserklassen der Alltag bei ihm nicht immer reine Begeisterung hervor, wie er vor kurzem im »Stretta-Journal« zugab, als er formulierte, dass »das Anstrengendste die Eltern sein können«, und konkretisierte: »Leider sind die Ansprüche sehr gestiegen und man konzentriert sich nicht mehr auf die Klassengemeinschaft, sondern schaut nur noch, dass das eigene Kind besonders behandelt wird.«

Musik gleich bewerten

Klingt ein wenig resigniert, wird aber gerade von vielen engagierten Praktikern in den Schulen im Kern bestätigt. Die Hoffnung gibt jemand wie Andy Schreck nicht auf, auch wenn es um die Zukunft der Blasmusik geht. Sein Urteil, kritisch und mit einem konkreten Vorschlag versehen, lautet: »Generell finde ich es schön, dass die Blasmusik einen anderen Stellenwert hat als noch zu meiner Jugendzeit. Allerdings ist da noch ein weiter Weg zu gehen. Eines der größten Probleme, das ich sehe, kommt eigentlich von innen heraus: Solange wir selbst noch zwischen sinfonischer und traditioneller Musik unterscheiden und jeweils die eine über die andere heben, werden wir nicht viel weiter kommen.« Der Podcast »On Air« gibt auf jeden Fall Hoffnung und macht Mut.

Zur Person: Andy Schreck Andy Schreck, 1986 in Miltenberg geboren, studierte Musik auf Lehramt für Gymnasium sowie Diplom-Musiklehrer (Hauptfach Trompete) an der Musikhochschule für Musik in Würzburg. Seit seinem 2. Staatsexamen 2015 arbeitet er als Musiklehrer am Frauenlob-Gymnasium in Mainz. Daneben gibt er Workshops für Trompete und Musikvereine. Von 2005 an war er 14 Jahre lang der musikalische Leiter und kreative Kopf des semi-professionellen, 22-köpfigen Blasorchesters "Kinzbach Musikanten" mit Musikern aus dem Spessart, deren Gründer er auch war. 2019 löste es sich aus unterschiedlichen Gründen mit einem großen Konzert in Leidersbach auf. In dieser Zeit entstanden vier CD-Produktionen und sehr viele Eigenkompositionen und Arrangements für Blasorchester, mit Schreck als Orchesterleiter, Arrangeur, Trompeter und Komponist. Für die Blasmusik nicht nur am Untermain waren seit 2010 die "Sterne der Blasmusik" in Bessenbach echte Highlights. Andy Schreck leitet neben seiner Unterrichtstätigkeit den Musikverein Großwelzheim. Aktuell beschäftigt er sich in einem Privatstudium mit Blasorchesterleitung (Alex Schillings). Andy Schreck lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Mainz. hlin Homepage: www.andyschreck.de

Auf dieser Seite gelangt man auch auf den Blasmusikpodcast. www.blasmusikpodcast.buzzsprout.com