So ist das Musical "Drei Musketiere " auf der Clingenburg in Klingenberg

Als Con­stan­ce al­lei­ne auf der Büh­ne sitzt und trau­rig da­von singt, dass sie nicht weiß, ob ihr D'Ar­ta­gn­an es recht­zei­tig und heil nach En­g­land und wie­der zu­rück schafft. Als Ri­che­lieu in re­li­giö­ser Ek­sta­se und von Macht­gier be­rauscht sich selbst an das Kreuz hef­tet. Als D'Ar­ta­gn­an nach dem Tod sei­nes Va­ters vol­ler Trau­er da­von singt und ihn um Rat fragt in aus­weg­lo­ser Si­tua­ti­on. Als Kö­n­i­gin An­na ver­zwei­felt von der ver­lo­re­nen Lie­be zu Kö­n­ig Lud­wig singt und ihn an­f­leht sich ihr doch wie­der zu­zu­wen­den - und von ihm doch brüsk ab­ge­wie­sen wird.