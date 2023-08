Ein Triumph historischer Aufführungspraxis

Klassik: Sylvia Ackermann und Tristan Braun entführen mit Sonaten von Wolfgang Amadeus Mozart ins späte 18. Jahrhundert

Miltenberg 06.08.2023 - 17:51 Uhr 3 Min.

Mozart hätte sich sicher über das Konzert mit dreien seiner Sonaten gefreut, das Sylvia Ackermann am Hammerflügel und Tristan Braun im ausverkauften Miltenberger Claviersalon gaben. Foto: Heinz Linduschka

Bester Beweis für diesen großen Anreiz, sich musikalisch in frühere Jahrhunderte entführen zu lassen, das Konzert am Samstagabend in Miltenberg.

Klaustrophobiker hätten sich wohl nicht gut gefühlt, als unter dem Titel »Mozart plus« zwei brillante Musiker drei der sechs Aurnhammer-Sonaten für Violine und Klavier zelebrierten, die Mozart zwischen 1779 und 1781 geschrieben hat. Wer nicht unter Platzangst litt, genoss das Konzert und spendete nach gut 90 Minuten euphorischen Beifall.

Stimmiges Urteil

Die frühen Mozart-Sonaten sind stark auf das Klavier ausgerichtet und die Violine wirkt dort oft eher als Begleitinstrument, die Aurnhammer-Sonaten, die Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791) einer seiner ersten Wiener Klavierschülerinnen, Josepha Barbara Aurnhammer, widmete, sind dagegen vom gleichwertigen Zusammenspiel von Klavier und Orgel geprägt, wie auch schon im »Cramer Musikalischen Magazin« Jahr 1783 zu lesen war: »Sie sind die einzigen in ihrer Art. Reich an neuen Gedanken und Spuren des musikalischen Genies des Verfassers. Sehr brillant, und dem Instrumente angemessen. Dabey ist das Accompagnement der Violine mit der Clavierpartie so künstlich verbunden, daß beide Instrumente in beständiger Aufmerksamkeit unterhalten werden; so daß diese Sonaten einen eben so fertigen Violin- als Clavier-Spieler erfordern.«

Ein rundum stimmiges Urteil, das so oder so ähnlich auch das Konzert im Claviersalon beschreiben könnte. Auch am Samstag begeisterte Sylvia Ackermann am Melchior-Guante-Tastenflügel vom Ende des 18. Jahrhunderts genauso wie der Geiger Tristan Braun auf seiner - späten - Barockvioline von 1830. Wer bei solch überzeugender historischer Aufführungspraxis das bruchlose Zusammenspiel, den fein differenzierten Klang, den Verzicht auf allzu klaren, genormten Klang moderner Instrumente schätzt, wer den farblichen und dynamischen Reichtum genießt, der lässt sich gerne in einen Salon des späten 18. Jahrhunderts zurückbeamen - wobei im Claviersalon in Miltenberg nicht nur der Deckenleuchter diese Illusion befeuerte.

Es war ein perfektes, symbiotisches Zusammenspiel von Ackermann und dem gebürtigen Münchner Braun, der als Geiger, aber auch neben anderem als Hörbuch-Sprecher beim BR und vor allem als Musiktheater-Regisseur große Erfolge feiert. Die hochkonzentrierten und begeisterten Zuhörer verstanden am Ende gut, warum die Künstler trotz euphorischen Beifalls auf eine Zugabe verzichteten: Die 90 Konzert-Minuten waren ganz sicher sehr fordernd, aber man nahm auch den intensiven Eindruck der spannenden und innovativen Interpretationen der drei Sonaten gerne »unverwässert« und authentisch mit auf den Weg nach Hause.

Das galt für das kraft- und effektvolle »Allegro Vivace« genauso wie für die weiten Legatobögen des »Andante Sostenuto« der C-Dur Sonate, die der 16-jährigen Sängerin Aloysia Weber auf den Leib geschrieben scheinen. Der damals 23-jährige Mozart hatte sich Hals über Kopf in das Mädchen verliebt und geplant, wie seine Briefe bezeugen, mit ihr nach Italien »durchzubrennen«. Sylvia Ackermann las immer wieder aus Mozarts Briefen vor - ein unverzichtbares »Plus« - und regte sicher viele Musikfreunde an, Mozarts Briefe mal wieder aus dem Bücherregal zu holen.

Musikalische Highlights vor und nach der Pause in perfektem Zusammenspiel: Die G-Dur-Sonate mit dem romantische Adagio, einem klagenden Moll-Allegro und den wirkungsvoll zelebrierten sechs Variationen zum Abschluss mit dem roten Faden des Trillermotivs und dem Pizzicato der Geige - einer der vielen und wirkungsvollen Einfälle des Komponisten auch in diesem Werk, das nach glaubwürdigen Quellen in gerade mal einer Stunde entstanden sein soll - noch ohne die Noten für das Klavier, die Mozart bei der Uraufführung »aus dem Kopf« spielte«.

Nur Gewinner

Bei einer Abstimmung hätte, wie Gespräche nach dem Konzert ahnen lassen, vermutlich die dritte Sonate Platz 1 belegt. Köchelverzeichnis 378 trägt sie, ist 1779 in Salzburg entstanden und nahm mit rund 23 Minuten Spieldauer an diesem Abend den meisten Raum ein. Virtuos - trotz der Bezeichnung »Allegro moderato« - klang der 1. Satz, vor allem im Klavierpart, zart, getragen und fast überirdisch schön das »Andante sostenuto« - genauso »gesanglich« und »liedhaft« interpretiert, wie es der Zusatz »cantabile« vorgibt. Der perfekte Abschluss eines rundum gelungenen Konzerts: das spritzig-temperamentvolle »Rondeau Allegro« mit den wirkungsvollen Triolen.

Es gab nur Gewinner am Samstagabend, den Claviersalon mit den glänzenden Musikern, Mozart mit seinen wegweisenden und höchst einfallsreichen Sonaten, die Zuhörer, die mit strahlenden Gesichtern den Heimweg antraten, und eine besondere Spezies: den Musikkritiker. Die zeitgenössische Kritik im »Magazin?« traf nämlich voll ins Schwarze und widersprach dem Bild des Kritikers, das Georg Kreisler in seinem Chanson zeichnete, als er einen umgeschulten Pharmazeuten sagen lässt: »Mich kann auch kein Künstler überlisten / Da ich ja nicht verstehe, was er tut. / Drum sag ich von jedem Komponisten: Erst nachdem er tot ist, ist er gut.«

HEINZ LINDUSCHKA