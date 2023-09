Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein Tag als ehrenamtliche Tierpflegerin im »Tiergehege Elsavapark«

Elsenfelder Freundeskreis sucht Unterstützung

Elsenfeld 27.09.2023 - 09:00 Uhr 3 Min.

Main-Echo-Mitarbeiterin Lauren Seubert hat einen Tag lang im Tiergehege Elsavapark in Elsenfeld mit angepackt.

Bereits seit 24 Jahren kümmert sich der Freundeskreis »Tiergehege Elsavapark« in Elsenfeld um eine Vielzahl von Tieren. Die mittlerweile 17 Helferinnen und Helfer sind mehrmals täglich im Einsatz, doch die umfangreichen Aufgaben sind für die wenigen Ehrenamtler kaum zu bewältigen. Daher wird dringend Unterstützung gesucht. Für mich ist es heute das erste Mal, dass ich mit Tieren arbeite, weshalb ich gespannt bin, was ich alle lernen werde. Angst vor den Tieren habe ich aber nicht. Immerhin bin ich Dorfkind und hatte schon die ein oder andere Begegnung mit Hühnern, Hasen und Co.

In Handarbeit gefertigt

Als das Menü fertiggestellt ist, machen wir uns gemeinsam auf den Weg zu den Gehegen. Hier haben alle Tiere ihr Zuhause, welches von einem der Tierfreunde in Handarbeit gefertigt wurden. Neben der Vogelvilla werden auch die Bewohner von Hasendorf, Ziegenburg und Entenhausen versorgt. Hühner und Tauben machen das ganze Jahr über Urlaub in ihrem eigenen Hotel - natürlich all-inklusive. Da könnte man glatt neidisch werden, nicht wahr?

Doch zuerst sind Hänsel und Gretel dran. Das Schweinepärchen bekommt zum Frühstück eine Mischung aus Obst, Gemüse und speziellem Schweinefutter. Dabei muss man allerdings den Herrn der Schöpfung im Auge behalten, der seiner Dame sonst den einen oder anderen Bissen wegschnappt. Der Eimer, in dem das Futter vorbereitet wurde, muss dann schon mal als Trennwand zwischen dem Futtertrog der beiden herhalten.

Weiter geht es mit den Enten. Auch sie müssen schnell sein, denn ab und zu kommt ein Huhn aus dem benachbarten Gehege zu Besuch und probiert die kulinarische Küche Entenhausens. Leibspeise ist hier eingeweichtes Brot. Noch während ich das Brot in der Futterschale verteile, stürzen sich die Tiere darauf.

Doch zur Tierhaltung gehört viel mehr als nur Füttern und Streicheln. Zum einen müssen die Ställe saubergehalten werden. Hier darf ich im Hühnerstall mit anpacken. Mit Eimer und Schaufel bewaffnet mache ich mich an die Arbeit. Das ist nicht die glamouröseste Aufgabe, doch für das Wohlbefinden der Tiere ist es unverzichtbar. Belohnt werde ich mit dem Fund von zwei frischen Eiern.

Wissen selbst angeeignet

Zudem kümmern sich die Tierfreunde um die Gesundheit der Bewohner. Ein Mitglied der Gruppe ist Tierärztin, die anderen haben sich ihr Wissen selbst angeeignet. Besonders die acht jugendlichen Helfer glänzen hier. »Mittlerweile sind auch die Jugendlichen so weit, dass sie selbstständig Verbände wechseln, Wunden versorgen, Augentropfen und Medikamente verabreichen können«, berichtet Sandra Daniel stolz. Sie ist eine der zwei Hauptverantwortlichen des Freundeskreises.

Generell können sich die Bewohner frei bewegen, nur die Hasendörfer und Ziegenburger müssen voneinander getrennt bleiben, sonst machen die Ziegen das eine oder andere Durcheinander, erzählt mir Daniel. Trotzdem seien eigentlich alle Ziegen friedlich. »Nur eine ist manchmal eine Zicke«, lacht Daniel. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen und halte lieber etwas Abstand.

Sandra Daniel arbeitet seit 2017 ehrenamtlich im Tiergehege und schätzt die Arbeit sehr: »Die Tiere geben einem so viel zurück. Man hat auch die Ruhe und ist immer draußen in der Natur.« Heutzutage habe man leider immer weniger Berührungspunkte mit Tieren - vor allem Kinder.

Tauben als Lieblinge

Ihre Lieblinge seien die Tauben: »Die meisten anderen mögen Kaninchen und Meerschweinchen, aber meine Lieblinge sind die Vögel, weil sie es so schwer im Leben haben.« Nur wenige mögen die Tiere und Ausdrücke wie »Ratten der Lüfte« würden ihnen zu Unrecht nachhängen, sagt Daniel. Doch für die Tierliebhaberin sind sie etwas Besonderes: »Ich habe mein Herz an sie verloren.«

An meinem Schnuppertag haben es mir besonders Hänsel und Gretel angetan. Die beiden wirken bei ihren Streitigkeiten um den letzten Bissen wie ein altes Ehepaar. Außerdem sind sie keine Stubenhocker. Sobald das Tor ihres Häuschens geöffnet wird, gesellen sie sich zu ihren Nachbarn, den Ziegen. Ob sie wohl auch den neusten Klatsch und Tratsch miteinander austauschen, während sie die letzten warmen Tage des Jahres genießen?

Zuletzt sind dann die Kaninchen, Meerschweinchen und Hasen an der Reihe. Auch sie freuen sich über das frische Frühstück. Zwei der Hasen müssen derzeit auf der Krankenstation verpflegt werden, da sie wunde Pfoten haben. Die anderen knabbern fröhlich in der Sonne drauf los, während wir uns ans Aufräumen machen, bis nachmittags schon die nächste Fütterung ansteht.

Lauren Seubert

Hintergrund: Hilfe gesucht Wer auch mithelfen und seine neuen Lieblingstiere kennenlernen möchte, hat mehrere Möglichkeiten dazu. Sandra Daniel, eine der Hauptverantworlichen des Freudenskreises "Tiergehege Elsavapark" in Elsenfeld, sagt: "Wenn jemand mit anpacken kann, ist das natürlich mega." Bei Fütterungen, dem Ausmisten oder der Futterbeschaffung wird im Gehege Hilfe gesucht. Dabei müsse man sich auf die Person verlassen können und diese sollte regelmäßig Zeit haben. "Die Tiere haben schließlich jeden Tag Hunger", meint Daniel. Dabei wäre es super, wenn Interessierte einen Dienst pro Woche übernehmen könnten. Wer nicht körperlich helfen kann, kann Sachspenden in Form von gut erhaltenem Gemüse oder Grünfutter bei den Helfern abgeben oder das Gehege durch Geldspenden sowie Patenschaften unterstützen. seub