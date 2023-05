Ein Schritt in Richtung Wörther Windpark

Stadtrat Wörth:

Wörth. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch weitere Themen beraten:

Tannenturm: Die temporären gastronomischen Angebote seit Beginn der Corona-Pandemie im Bereich des Tannenturm fanden bisher durch eine großzügige Handhabung der bau- und gaststättenrechtlichen Vorschriften statt. Das ist laut Landratsamt künftig nicht mehr möglich, bereits für die kommende Saison sei ein Bauantrag zu stellen. Der zwischenzeitlich fertiggestellte Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Sitzung vorgestellt und ausführlich beraten. Kritisch wurde die Nähe zur Wohnbebauung gesehen, so dass hier Beschwerden absehbar seien. Mit fünf Gegenstimmen wurde die Aufstellung des Bebauungsplans gebilligt, dem vorliegenden Entwurf zugestimmt und die Bürgerbeteiligung und Anhörung der Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Fahrzeugkauf: Der rote Werkstattbus des Bauhofs mit dem Baujahr 1988 weist erhebliche Mängel auf, eine Reparatur ist nicht mehr ratsam. Er wird nach dem Beschluss des Gremiums mit einer Gegenstimme durch einen Mercedes-Sprinter mit Kosten von 50.000 Euro ersetzt. Gebrauchte Fahrzeuge sind auf dem Markt kaum verfügbar. Um über den Fuhrpark der Stadt besser informiert zu sein, wurde einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung zur nächsten Sitzung ein Fuhrpark- und Organisationskonzept vorlegt.

Beteiligungen: Die von der Kämmerei vorgelegte Aufstellung mit den Unternehmen, an denen die Stadt Wörth beteiligt ist, wurde einstimmig zur Kenntnis genommen und gebilligt.

Heizungsanlagen: Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, verschiedene Gasheizungsanlagen in den städtischen Gebäuden zu erneuern, die entweder derzeit schon verbraucht oder nur noch eine geringe Restlebensdauer haben. Eine Umstellung der Heizungssysteme auf Wärmepumpen wurde untersucht. Aufgrund der gegebenen baulichen Verhältnisse, der dadurch notwendig werdenden Umbauten und einem relativ hohen Bedarf an elektrischer Energie werde die auch nach Rücksprache mit dem Kaminkehrermeister und Heizungsbaufirmen nicht empfohlen. Dem Vorschlag der Verwaltung stimmten lediglich fünf Stadträte zu, acht waren dagegen. Jetzt bleibt vorerst alles beim Alten.

Satzung: Der Gewerbering hatte beantragt, anlässlich der Mittelalterveranstaltung "Spectaculum" einen verkaufsoffenen Sonntag auszurichten und eine Änderung der städtischen Verordnung über die Freigabe verkaufsoffener Sonntage beantragt. Da es sich hierbei um eine von der Ladenöffnung unabhängige Veranstaltung handelt, die einen Besucherstrom auslöst, der größer ist als derjenige, den die Verkaufsstellen an diesem Tag auslösen, ist dies rechtlich möglich. Insgesamt muss der Veranstaltungstag durch das Spectaculum und nicht durch die Ladenöffnung geprägt sein. Da dies der Fall ist, wurde einstimmig die Änderung der Marktsatzung sowie die Verordnung über die Freigabe verkaufsoffener Sonntage geändert.

Plakatierungsverordnung: In der Stadt gab es bisher keine fixierten Regelungen zur Genehmigung von Werbeplakaten im öffentlichen Raum. Die von der Verwaltung vorgelegte Verordnung wurde einstimmig angenommen.

Neue Ortsstraße: Im Zuge der Errichtung des Theresienwohnparks war mit dem Bauherrn vereinbart worden, dass dieser die Theresienstraße auf eigene Kosten herstellt und danach der Stadt kostenfrei übergibt. Dies ist mittlerweile erfolgt. Einstimmig wurde die Widmung der Straße beschlossen.

Förderung: Dem Antrag der DJK Wörth, die Spectakulum Veranstaltung zu fördern, wurde bei vier Gegenstimmen ein Betrag von 600 Euro genehmigt.

Mähplan: Eine Besucherin regte in der Bürgerfragestunde an, den Mähplan der Stadt mit seinem insektenfeindlichen Mäh- und Mulchverfahren zu ändern. Sie regte an, ihn so zu überarbeiten, um mehr Blühflächen über den Sommer stehen zu lassen. Dotzel versprach, dass die Verwaltung sich den Plan anschaut und die Anregungen aufnimmt. hjf