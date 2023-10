Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein musikalischer Abend im Glanze Hollywoods

Blasmusik

Bürgstadt 17.10.2023 - 17:28 Uhr 2 Min.

Die Planung und Organsiation des Konzerts "Rebläuse meets Hollywood" liegen unter anderem in den Händen von Tim Seubert, Nadja König, Sophia Seubert, Sebastian Fischar, Margarte Hofmann und Paul Tabery (von links).

Knapp 20 Musiker zwischen 21 und 32 Jahren bildeten Arbeitskreise zu den Themen Werbung, Dekoration, Programm und Ablauf, Pause und Technik. Und dann wurde eifrig überlegt, die passenden Filmmusiken herausgesucht und mit dem Dirigenten Bernd Hofmann abgestimmt. »Das Programm ist sehr anspruchsvoll«, lacht Jürgen Fischar, Zweiter Vorsitzender der Rebläuse. Aber die jungen Leute wollten »mehr geben«, und so stehen nun mit »Fluch der Karibik« über »Winnetou«, »Star Wars« bis zu »Drachen zähmen leicht gemacht« Stücke der Höchststufe auf dem Programm. Da sind auch die »alten Hasen im Orchester« gefordert.

Echte Kinoatmosphäre

Der Arbeitskreis »Deko« ist begeistert von den Ideen, denn ein roter Teppich wird die Gäste empfangen, eine Stretchlimousine steht vor der Mittelmühle, ja sogar die Hall of Fame wird nicht fehlen, verrät Margarete Hofmann. Um echte Kinoatmosphäre zu schaffen, erwarten die Zuhörer im Foyer dann Verkaufsstände mit Popcorn Cocktails und Hotdogs, eben alles ein bisschen amerikanisch, lacht Nadja König vom Team »Pause«.

Im Team »Werbung« wurde viel gebastelt und entworfen, sogar das Filmplakat ist eine eigene Kreation. Wer genau hinschaut, wird die eine oder andere Figur aus den Filmen entdecken. Auf Instagram und Facebook wurde mit Trailern schon früh die Werbetrommel gerührt. So ist der Vorverkauf sehr gut angelaufen, freuen sich die jungen Leute um Sophia Seubert.

Es wurde sogar noch ein Film gedreht, der seine Premiere zum Einstieg in das Konzert feiern wird. »Die Rebläuse sind filmreif«, lachen die jungen Musiker, die in die Vorbereitung sehr viel Herzblut gesteckt haben. Auch mussten sie noch auf die Suche nach Sponsoren gehen. Hier wurde auf das individuelle Gespräch gesetzt, man ließ die persönlichen Kontakte spielen. »Es hat wunderbar geklappt«, betonen die jungen Leute.

Was die Technik anbelangt, »wollten wir natürlich einen glamourösen Abend gestalten«, erinnert sich Tim Seubert. Mit einer kleinen Lichtshow wird das Konzertprogramm untermalt, ohne dass der Fokus von der Musik abgelenkt wird. Die Gruppe »Ablauf« hat einen straffen Probenplan aufgestellt, erklärt Paul Tabery, der froh ist, dass man zusätzliche Holzbläser für das Konzert gewinnen konnte.

Motto: »Musik verbindet«

Stolze 63 Bläser zwischen 14 und 72 Jahren werden am 28. Oktober auf der Bühne erscheinen werden. Durch das Programm geleitet ein roter Faden, der von der Zukunft in die Vergangenheit reicht. Auch das Motto der Moderation steht schon fest: »Musik verbindet«.

Die Organisatoren betonen, dass sie dankbar sind für das Vertrauen und die Möglichkeit, solch ein Projekt umsetzen du dürfen. «Das ist ein Luxus«, meinen sie und erzählen, dass das die letzten Wochen ein neues Gemeinschaftsgefühl entstehen ließ. »Das hat uns richtig zusammengeschweißt«, sagen sie. Aber nicht nur die jungen Leute fiebern nun dem Konzert entgegen, »im ganzen Orchester ist eine große Lust auf das Konzert spürbar«, lacht Jürgen Fischar.

Dazu beitragen haben sicher auch die drei Filmabende, um allen Musik und Handlung näher zu bringen. Zu guter Letzt vergisst Fischar nicht zu betonen, dass alle Gruppen mit ihrem Budget sehr verantwortungsvoll umgingen. »Wir haben schon vor langer Zeit begonnen, Kinder und Jugendliche an die Blasmusik heranzuführen, und können heute froh sein, dass diese Nachwuchsarbeit Früchte trägt«, sagt er.

Wenn die Jugend sogar ein Konzert auf die Beine stellt, dann muss dieses symphonische Blasorchester vor der Zukunft keine Angst haben.

»Rebläuse meets Hollywood«: Samstag, 28. Oktober, 19.30 Uhr, Mittelmühle, Bürgstadt. Karten: karten@fraenkische-reblaeuse.de, in der Churfrankenvinothek, Casa Rossa in Miltenberg und an der Abendkasse.

