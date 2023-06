Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein Haus, in dem sich seit 50 Jahren Senioren wohlfühlen

Caritas-Einrichtung Maria Regina feiert Jubiläum mit viel Musik und buntem Programm

Miltenberg 27.06.2023 - 14:24 Uhr 2 Min.

Miltenberg Feier 50 Jahre Haus Maria Regina Foto: Annegret Schmitz BU: Die Geburtstagstorte zum 50. Geburtstag des Hauses Maria Regina in Miltenberg schnitten Domkaitular Clemes Bieber und Geschäftsführer der Caritas-Einrichtungen Georg Sperrle an Mit einem Sitztanz überraschten die Bewohner die Gäste der Feier zum 50jährigen Bestehen des Hauses Maria Regina

Schule mit strengen Nonnen

Daran erinnert sich auch noch eine inzwischen 90-jährige Bewohnerin, die nun der Weg zurück ins ehemalige Lyzeum führte. Die Nonnen seien sehr streng gewesen, blickt sie zurück. Sie habe aber trotzdem einen Tanzkurs in Bürgstadt besucht, da sie nicht die Nonnen, sondern die Eltern um Erlaubnis gefragt hatte, lacht sie.

Dass sie im »Institut«, das sich längst nicht alle Eltern leisten konnten, Englisch lernte, verschaffte ihr nach dem Schulabschluss eine Anstellung bei den Amerikanern. »Eigentlich war alles gut«, blickt sie zurück, »auch wenn es streng zuging.«

An die Zeit, als die Jungs vom Gymnasium zum Sportunterricht am Mädchenlyzeum vorbeigehen mussten, erinnerte sich auch der stellvertretende Landrat Günter Oettinger, der die Lage mitten im Zentrum der Stadt hervorhob. Er wies darauf hin, dass die Senioren die Grundlage für den heutigen Wohlstand geschaffen haben.

Lob für engagierte Mitarbeiter

Sowohl Georg Sperrle, Geschäftsführer der Caritas-Einrichtungen, als auch Einrichtungsleiter Matthias Schiller würdigten die Mitarbeiter als »größten Schatz des Hauses«. Das äußerst engagierte Team trage wesentlich dazu bei, das sich die Menschen hier wohlfühlten. Und so ist es auch nicht selten, dass Bewerbungen einfach so hereinflattern, weil Pflegekräfte gerne im Haus Maria Regina arbeiten möchten.

»Wir hatten auch zu Coronazeiten nie Personalnot«, betont Matthias Schiller im Gespräch und verweist auf das Ergebnis einer Umfrage, wonach 90 Prozent der Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen. Auch beim Jubiläumsfest war stets eine helfende Hand da, wenn sie gebraucht wurde, und die Kuchentheke war von Angestellten und Freunden bestückt worden.

Bürgermeister Bernd Kahlert blickte in seinem Grußwort zunächst 700 Jahre zurück. Damals stiftete der Mainzer Erzbischof Peter von Aspelt 100 Mark in Silber, um ein Spital gründen zu lassen. »Wenn wir heute auf 50 Jahre Maria Regina zurückblicken, blicken wir auf eine 700-jährige lückenlose Geschichte der Betreuung der älteren Bevölkerung von Miltenberg zurück«, so Kahlert.

Gebäude mit neuer Bedeutung

Die Stadt sei dankbar, dass der Diözesan-Caritasverband diesem Gebäude in der Altstadt eine neue Bedeutung gab und die Miltenberger wüssten um den Segen, der von diesem Haus für die Senioren der Stadt und darüber hinaus ausgehe, so Kahlert, der wünschte, dass der gute Geist im Haus weiter fortbestehen möge.

Die Gäste genossen den Tag, nutzten die Möglichkeiten, sich über die Angebote der Caritas-Sozialstation und der Tagespflege in den Schwanenhöfen zu informieren. Großes Interesse bestand auch an der Besichtigung der Appartements im betreuten Wohnen. Eine Runde mit der Fahrradrikscha war weiteres Highlight. Für den klangvollen Rahmen sorgten die Musikkapellen aus Altenbuch und Collenberg sowie der Auftritt von Alex Silva. Der Tag endete mit einer Andacht in der frisch renovierten Hauskapelle aus.

Das Haus Maria Regina bietet unter dem Motto »Lebenswert leben im Alter« 74 Menschen im Pflegeheim Platz. Im Bereich betreuten Wohnen stehen 58 Einzelzimmer und 13 Doppelzimmer zur Verfügung.

Annegret Schmitz