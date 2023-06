Ein Hauch von Schwerelosigkeit in Hausens alter Dorfkirche

Toni Wombacher präsentiert ihre Installation »Breeze II«

Hausen 19.06.2023

Toni Wombacher vor ihrer Rauminstallation "breeze II" in Hausens alter Dorfkirche.

Sie stammt von der Künstlerin Toni Wombacher, geboren 1968 in Aschaffenburg, die seit 2019 in Frankfurt lebt und arbeitet. Auf der Homepage des Ateliers Frankfurt ist zu lesen, dass sie zuletzt die Mixed Media Klasse von Bruce Dorfman an der Art Students League in New York besucht und den Kunstpreis der Stadt Marktheidenfeld erhalten hat. Viel beachtete Ausstellungen zeigte sie u.a. in der Jesuitenkirche Aschaffenburg und im Franck Haus in Marktheidenfeld. Nachdem ihre Rauminstallation »Breeze« vor einem Jahr im Frankfurter Kunstverein Montez zu sehen und in der »Frankfurter Neuen Presse« euphorisch gefeiert worden war, ist nun eine neue, raumangepasste Variante in Hausen zu sehen: »Breeze II«.

Wer sich in den nächsten vier Wochen auf den Weg macht, betritt den hohen Kirchenraum durch das Kunstwerk aus 28 handgefärbten roten Tüchern, jeweils 7,5 Quadratmeter groß, berührt dabei die Tücher oder wird von ihnen berührt, die sich leicht im sanften Windhauch eines Ventilators bewegen. Man kann tatsächlich von einer Art »Performance des Publikums« sprechen, wenn die Besucher durch den transparenten, federleichten Kubus Ausstellung betreten. Man fühlt sich an Karl Valentins nur scheinbar skurriles Credo erinnert: »Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit!«

»Malstrom«

Die Installation wirkt luftig, schwerelos - und doch steckt viel Arbeit, viel Innovationskraft und viel Präzision dahinter, damit dieses Objekt nun in Hausen zu bewundern und zu erleben ist, mit verblüffendem Eigenleben und einer Aussagekraft , die sich jeder Betrachter neu erschließen kann und soll. Was Edwin Schäfer bei der Vernissage und im attraktiven Katalog zu »Breeze II« zu sagen hat, ist kein Dogma, es sind wertvolle Anregungen und Angebote, sich dem Kunstwerk zu nähern Er sprach von einer »neuen Selbst- und Körperwahrnehmung«, in bewusster Überzeichnung von einem »Malstrom« und bezeichnete die Rauminstallation als einen »Kommentar zur zeitgenössischen minimalistischen Malerei.«

Bei moderner Kunst mögen kleine »Wegweiser« für den einen oder die andere ganz hilfreich sein, beispielsweise wenn im Katalog mal von «feministischer und emanzipatorischer« Thematik gesprochen wird, mal vom Ziel, eine »geschlechtliche Zuschreibung zu überwinden«. Wie man das intensive Rot empfindet, ob man es mit Blut assoziiert, den Bezug zu einer Verwundung oder zur Menstruation herstellt, ob »Breeze II« »frauenfeindliche Strukturen in der Gesellschaft aufzeigen« will oder welche anderen Implikationen im Kunstwerk stecken mögen - alles durchaus legitime, auch anregende Gedanken, aber keinesfalls dogmatische Lesarten für das raumgreifende Kunstwerk in Hausen.

Es kommt auf den einzelnen Besucher, auf jede einzelne Besucherin an, welche Assoziationen damit geweckt werden. Vielleicht war bei der Vernissage die Klanginstallation des Jürgen Hafner der ideale Weg, sich der Installation zu nähern. In »breeze and more« zauberte er mit einer Klangcollage, von Filmtonmeister Eckhard Kuchenbecker soundtechnisch kongenial umgesetzt, eine atmosphärisch dichte Naturszene in den ehemaligen Kirchenraum: Windgeräusche, Vogelzwitschern, facettenreich und zugleich so intensiv, dass man im Publikum die berühmte Stecknadel fallen gehört hätte - wenn eine gefallen wäre.

Bis zum 16. Juli ist diese besondere Ausstellung noch in Hausen zu sehen und zu erleben, an den Samstagen von 14 bis 19 Uhr, an den Sonntagen von 10 bis 14 Uhr. Am Ende dürfte ein Konzerthighlight für eine volle Kirche sorgen: Am 15. Juli interpretieren Ute Ziemer, Sopran, Joachim Schneider und Monika Thiery, Klavier, und die Sprecherin Sabine Grant-Siegel »Silence« von John Cage. Und ZAK weiß, dass einige Hintergrundinfos bei zeitgenössischer Kunst und Musik durchaus sinnvoll sein können. Einige Sprecher lesen kurze Ausschnitte aus Richard Kostelanetz' Buch »John Cage im Gespräch zu Musik, Kunst und geistigen Fragen unserer Zeit«.

Heinz Linduschka