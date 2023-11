Ein Gasthaus mit vielen Facetten: die "Mengeburg" in Mönchberg

Serie: Wirtshäuser mit Tradition

Sie liegt idyllisch im Luftkurort zwischen der Kirche St. Johannes der Täufer und dem Rathaus und ist beliebtes Ziel von Liebhabern der fränkischen Küche Küche. Die "Mengeburg" in Mönchberg. Die Familie Bauer. Von links: Harry Bauer, Rosemarie Bauer, Marie Bauer, Jennifer Bauer, Simon Bauer und Ben Bauer.

Die Wirtshausküche zeichnet sich durch das gelernte Handwerk und die Liebe zum Beruf von Küchenchef Simon Bauer aus. Hier findet man klassische deutsche Küche beispielsweise Sauerbraten, Kalbsleber oder auch saisonale Spezialitäten wie frische Pfifferlinge mit hausgemachten Semmelklößen und heimische Wild- und Lammgerichten. Das Highlight im Wirtshaus an der Kirche sind die überregional bekannten Wirtshaus-Tapas-Abende. Alle Gerichte gibt es in kleinen Portionen, damit man viel probieren kann.

Viel heimisches Obst

Tradition findet man hier nicht nur im Handwerk und auf dem Teller, sondern auch in der Getränkeauswahl. Neben fast 100-jähriger Zusammenarbeit mit der Spessartbrauerei in Kreuzwertheim stehen auch regionale Biere vom Fass und Weine im offenen Ausschank für die Gäste zur Auswahl.

Die Liebe zu heimischen Produkten schmeckt man im Wirtshaus an der Kirche, da Obst aus eigenem Anbau beispielsweise für den ofenfrischen Gänsebraten als Füllung, eingewecktes Obst als Beilage zu Schmorgerichten oder hausgemachte Sirupe für Fruchtsaftschorlen Bestandteile des gastronomischen Geschmackskonzeptes sind.

Der heutige Küchenchef Simon Bauer begann 1999 seine Ausbildung zum Koch bei Sternekoch Achim Krutsch im Schafhof in Amorbach. Danach arbeitete er im Spreewald, am Tegernsee, im Schwarzwald und im Rheingau in renommierten Hotels & Restaurants. Im Jahr 2008 absolvierte er die Küchenmeisterprüfung an Hotelfachschule in Heidelberg. Er ist mit Jennifer Bauer verheiratet und Vater von vier Kindern. »Wir sind ein familiengeführtes Traditions-Wirtshaus und legen viel Wert auf die persönliche Betreuung unserer Gäste«, sagt Inhaber Simon Bauer.

Die »Mengeburg« bietet in drei Gasträumen Platz für rund 80 Personen. Der floristische Biergarten im Sommer vor dem Haus fasst 35 Personen. In der Gaststätte finden Veranstaltungen wie Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, Jahrgangstreffen, Weihnachtsfeiern, Familienfeiern aller Art und Vereinsveranstaltungen statt.

Optisch fällt an der »Mengeburg« die Vielfalt an Floristik, die Dekoration und die Liebe zum Detail auf. Dafür sorgt Seniorchef Harry Bauer, dessen großes Hobby Dekorieren ist. Vor der Gaststätte hat er Grünpflanzen in allen Variationen aufgestellt. In der Gaststätte erzählen Zinnteller, Gebäckdosen, Lampen und Bilder ihre eigenen Geschichten. Gerade zu den Feiertagen wie Ostern und Weihnachten verstehen es die Seniorchefs, im Gasthaus eine einladende Atmosphäre zu schaffen.

Martin Roos

Hintergrund: Geschichte der Mengeburg Vorläufer des Gasthauses "Zur Mengeburg" war die Gastwirtschaft "Zum Neuen Bau". Zuvor hieß die Gaststätte "Zum Oberwirt". Es heißt, dass das Wirtshaus um 1610 an der Burg stand und der Oberwirt Hans Hagel gleichzeitig Schultheiß war. Der Kaufmann und Bäcker Johann Michael Herschel erwarb 1786 die Reste der alten Burg und errichtete auf diesen Mauern den "Neuen Bau". Der Mönchberger Landwirt und Bäckermeister Emil Wolz, genannt der "Mainzer Becke Emil" kaufte den "Neuen Bau" und heiratete Maria Kunigunde Stapf. Sie bekamen die Tochter Franziska, die später mit Hans Bauer verheiratet war. Somit ist die Mengeburg seit 1909 in Familienbesitz. Neben der Gastwirtschaft wurde bis in die 50er Jahre auch noch eine Kohlen- und Eisenwarenhandlung betrieben. Im Jahre 1980 Jahre errichteten Harry und Rosemarie Bauer nach zahlreichen Umbauten und Modernisierungen das Wirtshaus. 1972 wurde das Gasthaus "Zum Neuen Bau" in "Zur Mengeburg" umbenannt. Die Mengeburg war früher auch ein beliebtes Vereinslokal, vor allem für den VfL Mönchberg. ro