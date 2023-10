Ein ganzes Dorf singt "Happy Birthday" für Jubilarin Mariechen Becker

Zur Person: Mariechen Becker

Mariechen kam am 15. Oktober 1933 in Hermsdorf zur Welt. Sie besuchte erst die Grund-, dann die Bürgerschule. Ihr Vater war Zimmermann, ihre Mutter stammte aus einer Landwirtschaftsfamilie. 1946 wurde die Familie ausgesiedelt und landete irgendwann in Rügen. Ihre Schwestern arbeiteten als Zimmermädchen; Mariechen arbeitete als Schwester in einem Kinderheim.

Bei einem Besuch von Tanten 1955 in Miltenberg offenbarte eine Schwester Mariechen, dass sie nicht wieder zurückfahren würde. So verblieb Mariechen mit ihrer Schwester in der Gegend. Eine Weile später kam Mariechen zum »Goldenen Engel« nach Laudenbach. Sie lebte sich dort ein und blieb. Sie ging turnen, war Chorsängerin oder spielte lange Theater. Nach zehn Jahren im »Engel« wurde sie Verkaufsassistentin im Milchladen Reiß. Den übernahm sie auch 1965.

Mariechen erweiterte das Sortiment und machte aus ihm später einer der bekanntesten und schönsten Tante-Emma-Läden. Mariechen liebt Kinder, so saß im hinteren Raum ihres Ladens früher meist mindestens ein Kind, dem sie bei den Hausaufgaben half – gerne und oft half sie Gastarbeiterkindern.

Mit 69 Jahren ging sie in den Ruhestand. 37 Jahre lang hat Mariechen mit ihrem Laden in Laudenbach ein Stück Geschichte geschrieben. (anke)