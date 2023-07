Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Miltenberger Jugendhaus St. Kilian feiert zwei Tage sein 40-jähriges Bestehen

Ein Fest für alle Generationen

Miltenberg 31.07.2023 - 13:35 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beste Stimmung: Am Samstag standen die Lokalmatadoren Tequila Terminators auf der Bühne.

Am lauen Sommersamstagabend ließ St. Kilian zwei Bands spielen: Soundfire und danach Tequila Terminators. Diese animierten etwa 250 Leute zum Tanzen.

Am Sonntag gab es den Festakt. Dabei hieß es für manche rein und wieder raus, Schirm auf und wieder zu. Hatte Pfarrer Jan Kölbel Bürgermeister Bernd Kahlert noch kurz zuvor gerügt, dass er wenig Gottvertrauen habe, weil er einen Schirm dabei habe, musste er seine Predigt oder besser den Gottesdienst teilweise im strömenden Regen halten.

Nach dem feierlichen, von der Band Schmitti and Friends mitgestalteten Gottesdienst gab es noch Grußworte. Bürgermeister Kahlert sagte, er sei unheimlich froh, dass die Schließung abgewendet werden konnte: Das Haus gehöre zum Stadtbild. Die Leiterin der Hauptabteilung Bildung und Kultur, Christine Schrappe, merkte an, dass das Haus wichtige Bildungsstätte und Tagungshaus für diözesane Gruppen und vom Knabenseminar bis zum Dienstleistungszentrum ein positives Stück Diözesangeschichte sei. Sie bescheinigte dem Tagungsbetriebsleiter Lukas Hartmann vorbildhafte Führung, gerade in unsicheren Zeiten.

Dorothea Weitz, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, rückte ebenfalls die Kinder- und Jugendarbeit in den Fokus. Sie sagte, sie sei sehr froh, dass der Bestand für weitere zehn Jahre gesichert sei. Lukas Hartmann, Leiter des Hauses, sprach ebenfalls. Sein Appell war die Anerkennung der Dienstleistungen von St. Kilian - und dass Veranstaltungen mit angemessenen Vergütungen wertgeschätzt werden müssten, um den Standard des Hauses zu halten.

Nach dem offiziellen Teil gab es, begleitet von der Blasmusik der Fränkischen Rebläuse Bürgstadt, Mittagessen. Kaum hatten aber die Mitarbeiter alles trocken gerieben, regnete es einigen schon wieder auf den Teller. Aber das war der letzte Regenguss. Danach war es trocken und sonnig - und die mehreren hundert Besucher hatten im Garten bei Mitmachaktionen und anderen Programmpunkten Spaß.

anke