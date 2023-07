Ein Dach schützt das Rabbiner-Grab

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 20.07.2023 - 11:53 Uhr 2 Min.

Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden Hessen hat die Grabstätte des Baal Schem von Michelstadt mit einer Überdachung ausgestattet. Foto: Manfred Giebenhain

Grabstätten-Schutz: Der Michelstädter Rabbiner Seckel Löb Wormser (1768 - 1847) hat in der jüdischen Welt den Rang eines Baal Schem (»Herr des guten Namens«). Seine Grabstätte auf dem jüdischen Friedhof von Michelstadt wird von Gläubigen aus Europa und Übersee aufgesucht, die von der anhaltenden heilenden Wirkung seiner Aura überzeugt sind. Zum Schutz der Grabstätte und der Besucher hat der Eigentümer des Friedhofs, der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen (Frankfurt), eine Überdachung anbringen lassen. Bei der Einweihung am Dienstag erinnerte Architekt Professor Alfred Jacoby daran, dass von der Idee bis zur Umsetzung mehr als 20 Jahre ins Land gegangen seien. Eine Grabüberdachung diene dazu, »den besonderen Respekt und die Ehrerweisung für Zaddikim (außergewöhnlich gerechte Menschen) auszudrücken«. Verworfen wurde die traditionelle Form eines Zelts (Ohel), welche andere Gräber in Mitleidenschaft gezogen hätte.

Der Landesverband, so Direktor Daniel Neumann, habe sich daraufhin für eine massive Konstruktion aus Zedernholz entschieden, die auf einer Länge von acht Metern von der Außenmauer vier Meter über den Friedhof ragt. Für einen Aufenthalt bei ungünstigen Witterungs- und Lichtverhältnissen kommen Beleuchtungskörper und ein Heizstrahler zum Einsatz. Als Dach dient eine Abdeckung aus Plexiglas. Der Vorsitzende des Landesverbands, Jacob Gutmark, würdigte die Grabstelle als »einen besonderen und heiligen Ort«. An den Gesamtkosten von rund 250.000 Euro habe sich der amerikanische Unternehmer Shimon Haber zu etwas mehr als der Hälfte beteiligt, so Neumann. Über etliche Jahre sei viel Geduld gefragt gewesen, um das Projekt aufrechtzuerhalten. Heute könne man »voller Stolz sagen, dass sich sowohl die Hartnäckigkeit wie auch die Mühe und der finanzielle Aufwand gelohnt haben«.

Deutschland-Ticket: Die Kreisverwaltung macht darauf aufmerksam, dass unter bestimmten Voraussetzungen das ab August gültige Deutschland-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr günstiger als 49 Euro im Monat erworben werden kann. Wer in Hessen Bezieher von Bürgergeld ist oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Wohngeld bekommt, bezahlt mit dem Hessenpass Mobil nur 31 Euro. In der Meldung heißt es, dass die Berechtigungsbescheinigung für die vom Land Hessen ermöglichte Vergünstigung von den entsprechenden Stellen versendet wird. Im Odenwaldkreis geschieht dies über die Hauptabteilung Arbeit und Soziale Sicherung.

Die Bescheinigung ist zur Vorlage bei den Verkaufsstellen gedacht. Die vergünstigte Fahrkarte ist personengebunden und kann im Odenwaldkreis in der RMV-Mobilitätszentrale am Bahnhof in Michelstadt erworben werden. Das Deutschland-Ticket gibt es nur im Abonnement, es ist monatlich kündbar. Damit die Vergünstigung unkompliziert in Anspruch genommen werden kann, werden die Berechtigungsnachweise zukünftig generell als Anlage den Bewilligungsbescheiden der Behörden beigefügt sein. Der Berechtigungsnachweis ist immer ein Jahr gültig.

Rockig: Der Stadtgarten von Michelstadt ist ein weiteres Mal Schauplatz einer Musikveranstaltung, zu der das Kulturamt und der Verein Kulturforum Odenwald für Sonntag, 23. Juli, einladen. Bei der dritten Matinee im Stadtgarten betritt um 11 Uhr die in Oberzent beheimatete Band Sofia and the Double U's die Bühne, um mit rockigen Klängen zu unterhalten. Geboten werden Rock- und Soulklassiker sowie aktuelle Songs der Singer- und Songwriter Szene. Die Sängerin Sofia Glaser (Dhalia's Lane, Sofia Unplugged) wird von zwei Gitarristen begleitet: Klaus Wilka (Dr. Soul & Mr. Blues, Fools Crossing) und Esther Wilka (Fools Crossing, Esther Wilka Solo). Tickets für das Konzert sind an der Tageskasse erhältlich.

Manfred Giebenhain