Ein Baum für jeden Unfall: Kommt jetzt die "klimaneutrale Pannenhilfe" im Kreis Miltenberg?

Randnotizen

Fast alles richtig gemacht: Statt mit einem Kran hätten die Amorbacher Feuerwehrleute das Auto nur mit einem Lastenrad aus der Mud ziehen sollen.

Als vor einigen Tagen eine ältere Frau ihr Auto in Amorbach in die Mud fuhr, waren Helfer schnell zur Stelle. Anwohner holten sie aus dem Auto ans Ufer; die Feuerwehr warf eine Ölsperre in den Bach, um auslaufendes Benzin aufzufangen; ein Abschleppdienst hob den Wagen mit einem Kran aus dem Wasser. Alles schön und gut. Aber wie fiel die CO2-Bilanz dieser Rettung eigentlich aus?

Klingt wie eine absurde Frage. Ist aber Teil des Werbeversprechens einer Versicherung: die »klimaneutrale Pannenhilfe«. Wenn das kein echter Verkaufsschlager wird!Wir müssten uns selbst bei schlimmen Karambolagen keine Sorgen mehr um die Überhitzung der Erde in 50 oder 500 Jahren machen. Wichtige Fragen, die uns in der Not zum Klimawandel durch den Kopf schießen, wären geklärt: Ob der Rettungsdienst uns mit einem E-Auto ins Krankenhaus fährt? Ob das Beatmungsgerät das CO2 aus unserer Atemluft filtert? Ob der Defibrillator mit Solarenergie aufgeladen worden ist?

Auch ohne das große Drama könnten wir im Alltag mit einer klimaneutralen Pannenhilfe bei jedem Unfall die Welt ein bisschen besser machen:

Sie landen im Straßengraben? Der ADAC zieht Sie heraus und flutet danach den Graben, damit ein kleines Moor entsteht - gut für's Klima.

Sie haben ein Straßenschild umgefahren? Die Polizei bringt Ihnen jetzt zur Unfallaufnahme einen Setzling mit. Den Baum können Sie am Straßenrand pflanzen, um den CO2-Ausstoß bei der Herstellung des Ersatzschilds zu kompensieren.

Ihr Reifen platzt auf der Autobahn? Die Autobahnmeisterei räumt nun nicht nur die Fetzen weg, sie bringt auch eine Tüte mit Blumensamen mit - um im Mittelstreifen eine Blühwiese anzulegen.

Noch schöner wäre es freilich, den CO2-Ausstoß schon beim Einsatz zu vermeiden. Und da müssen sich die Amorbacher Feuerwehrleute nun an die eigene Nase fassen. Dass sie allen Ernstes einen Kran brauchten, um ein läppisches Auto aus einem kaum zwei, drei Meter tiefen Bachlauf zu hieven. Irgendwo in Amorbach hätte sich doch bestimmt ein Lastenrad auftreiben lassen. Das nächste Mal bitte einfach das Auto mit einem Gurt ans Rad hängen und den Feuerwehrmann mit den kräftigsten Oberschenkeln in die Pedale treten lassen. Sonst stellt am Ende die Versicherung noch lästige Fragen.

Kevin Zahn