Ein »Abenteuerhaus« der besonderen Art

Neubau und Anbau der Kindertagesstätte in Eisenbach eröffnet

Obernburg 09.07.2023 - 11:10 Uhr < 1 Min.

Der Neubau mit Anbau der Kindertagesstätte Abenteuerhaus Eisenbach ist am Donnerstag feierlich gesegnet und seiner Bestimmung übergeben worden.

Die Erweiterung war notwendig geworden, da eine Ermittlung einen erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder ergeben hatte. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro., der Zuschuss beträgt 1,9 Millionen Euro. Mehrkosten von 100.000 Euro gab es wegen der Entsorgung von PAK-belastetem Material (Teer), das im Boden gefunden wurde.

Als »Abenteuer der besonderen Art«, bezeichnete Obernburgs Bürgermeister Dietmar Fieger in seiner Ansprache das Projekt und erinnerte an die Baugeschichte mit fünf Abenteuern. Das erste Abenteuer sei die Frage gewesen, wo die Krippenkinder bis zur Fertigstellung des Anbaus untergebracht und betreut werden - sie fanden schließlich in Mömlingen ein vorübergehendes Domizil. Als Abenteuer 2 nannte Fieger, dass Teer im Aushub der Bodenfläche gefunden wurde, als Nummer 3 die Verzögerungen im Baufortschritt wegen der Schadstoffbeseitigung und wegen Corona, als Nummer 4 war die Fertigstellung des Projekts während des laufenden Betriebes. Das fünfte Abenteuer heiße »Fortsetzung folgt«, kündigte Fieger den Ersatzneubau der Kita Sonnenhügel am Mömlingtalring in Obernburg in den Jahren 2023 bis 2025 an.

Architekt Martin Hohm betonte in seinem Grußwort, der Kindergarten sei fast ausschließlich von regionalen Firmen gebaut worden. Kita-Leiterin Katja Roth meinte, eine Baustelle im laufenden Kita-Betrieb zu stemmen, sei eine große Herausforderung. Sie lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro.

