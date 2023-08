Ein Abdruck für die Ewigkeit: Wie der Richelbacher Dino uns inspirieren könnte

Randnotizen

Die Abdrücke des "Handtiers" haben sich über Jahrmillionen im Richelbacher Sandstein bewahrt.

Wir wissen heute nicht mehr, ob der Dino, der dem kleinen Ort Richelbach nun einen Sensationsfund beschert hat, in jenem Moment vor rund 245 Millionen Jahren, als er seinen Fußabdruck auf heutiger Miltenberger Gemarkung hinterlassen hat, einer fetten Beute auflauerte, ob er einen beeindruckenden Sprint hinlegte oder einfach nur faul herumtrottete. Das ist doch irgendwie beruhigend zu wissen: Dass wir alle mit etwas Glück in Millionen von Jahren für eine Sensation sorgen könnten, weil wir im Kindergarten mal unseren Handabdruck in eine Gipsplatte gedrückt haben.

Ist doch egal, dass du die Mathe-Arbeit in der Abschlussklasse verhauen hast - solange du nur in der Grundschule deine Fingerabdrücke in den klumpigsten Tonigel mit eingebacken und ihn dann im Nachbargarten vergraben hast.

Ist doch egal, ob dein Gegenspieler im Fußball heute für einen Hattrick gefeiert wird und du obendrein die Schuld am Eigentor hast: Du hast deine Stollenschuhe viel tiefer in den Rasen gestampft und viel bessere Chancen, dass du eine Spur für die nächsten paar Millionen Jahre hinterlassen hast.

Ist doch egal, dass du auf dem Heimweg von der Michaelismesse ausgerutscht und mit dem Hintern in einer Pfütze gelandet bist. Den Abdruck im Schlamm musst du einfach aus der ganz langen Perspektive der Weltgeschichte betrachten - als ein echtes Meisterwerk der Evolution.

Es ist natürlich in jeder Hinsicht verrückt. Wer sich irgendwie vorstellen will, wie weit diese 245 Millionen Jahre in der Evolutionsgeschichte zurückliegen, der kann's vielleicht so versuchen: Unsere Vorfahren aus dieser erdgeschichtlichen Epoche gelten noch eher als »Therapsiden« denn als Säugetiere. Affen entwickelten sich wie auch der berühmteste Dino, der Tyrannosaurus Rex, erst 150 bis 180 Millionen Jahre später.

Wer weiß also, was noch alles passiert, bis deine Spuren in ferner Zukunft gefunden werden. Vielleicht beugt sich dann eines Tages ein sprechendes Krokodil über den Abdruck deines Hinterns und stellt wie der heutige Finder in Richelbach bass erstaunt fest: »Dieser Abdruck stammt vermutlich von einem Säugetier, aber auf jeden Fall von einem Wesen der Gattung der Therapsiden.«

Kevin Zahn