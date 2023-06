Eifriges Werken im Hintergrund für den Sommerrausch im Amorbacher Seegarten

Organisation des Kabarettfestivals

Amorbach 16.06.2023 - 11:53 Uhr 3 Min.

Am 24. Juni ist es soweit: Kultmoderator Michl Müller präsentiert beim Amorbacher Sommerrausch 2023 ein attraktives Programm, das die Zuschauerbänke wieder füllen soll. Archivfoto (2015): Björn Friedrich Sie hoffen, dass der »Sommerrausch im Seegarten« auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg wird (von links): Ulli Etzel und Stefanie Ullmann (beide CCA) und Bürgermeister Peter Schmitt. Foto: Winfried Zang

Damit das Festival nach dem organisatorischen Rückzug des Landkreises Miltenberg weiter stattfinden kann, hat man in der Barockstadt die Kräfte gebündelt und die Arbeit auf viele Schultern verteilt. Anfangs von Kulturkreis, Carneval Club Amorbach (CCA) und Stadt Amorbach organisiert, hat sich das mittlerweile geändert - auch wenn viele Akteure von damals heute noch dabei sind. Um das Programm kümmert sich Axel Teuscher vom Hofgarten-Kabarett, alle vorbereitenden Arbeiten liegen in der Hand des Vereins Bayerischer Odenwald (Vorsitzender Bürgermeister Peter Schmitt) und wenn vor Ort angepackt werden muss, ist der CCA mit seinen Vorsitzenden Jürgen Elflein und Ulrich Etzel sowie Organisationschefin Steffi Ullmann mit 80 Helfern aktiv.

Das Programm

Kaum ist der »Sommerrausch« vorbei, arbeitet Axel Teuscher (Hofgarten-Kabarett) bereits an der Zusammenstellung des Programms für die nächste Auflage. Die Zeit drängt, denn am ersten Adventssonntag beginnt am Amorbacher Weihnachtsmarkt der Kartenvorverkauf, bereits dann gehen Tickets über den Tresen.

Die Vorbereitung

Über Arbeit beklagen kann sich Peter Schmitt wahrlich nicht, der als Vorsitzender des Vereins Bayerischer Odenwald über alle Festivalaspekte informiert ist und selbst viele Arbeiten erledigt. Bei einer Veranstaltung dieser Größe sind im Vorfeld Unmengen von Details zu klären. Verträge sind rechtskonform abzuschließen, ein Sicherheitsdienst muss engagiert werden, Hilfsorganisationen wie etwa das Rote Kreuz und das THW sind einzubeziehen, Toiletten müssen besorgt werden, es braucht ein Sicherheitskonzept, Genehmigungen müssen eingeholt werden - um nur einige Aufgaben zu nennen. Und nicht zu vergessen: Die Bühne sowie eine hochwertige Leinwand müssen organisiert werden. Schnell sind da Kosten in sechsstelliger Höhe aufgelaufen, rechnet der Bürgermeister vor.

Daher müssen neben den Eintrittsgeldern andere Einnahmen generiert werden. Der Verein spricht deshalb Firmen an und unterbreitet ihnen das Angebot, Produkte im Umfeld der Veranstaltung zu präsentieren. »Manche Sponsoren sind nur einmal dabei, andere kommen neu dazu«, hat der Bürgermeister im Lauf der letzten Jahre erlebt. »Die Wirtschaft nimmt das Angebot aber gerne an«, weiß er.

Die Veranstaltung

Für den CCA wird es bereits am Sonntag, 18. Juni, ernst, wenn die Areale für die Bühne und die Sitzplätze per GPS ausgemessen und abgesteckt werden. Ab Dienstag wird Stück für Stück die Infrastruktur errichtet: Bühne, Bänke, Pavillons, Künstlerzelte, Verkaufsstände. 80 Helfer spannt der CCA ein, um seine Aufgaben erledigen zu können - etwa die Besetzung der Verkaufsstände für Getränke. Steffi Ullmann, bei der alle Fäden der Organisation zusammenlaufen, freut sich zudem, dass auch der TSV Amorbach zehn Helfer stellt, die die Bar betreiben werden. Die Einnahmen dieser Stände verbleiben im Übrigen bei den Vereinen und sind Lohn für die Bemühungen.

Kaum ist um 1.30 Uhr am Sonntagmorgen Schluss, so müssen die Aktiven schon wieder an den Abbau denken: Am Sonntag muss der Seegarten größtenteils geräumt sein und so steht nach einer kurzen Nacht bereits um 9 Uhr wieder ein Arbeitseinsatz an.

Die Finanzen

»Wir hoffen, dass die Veranstaltung Null auf Null aufgeht«, so Peter Schmitt und verweist auf den bislang guten Kartenvorverkauf, »ein kleines Plus wäre aber auch schön.« Sollte der Plan nicht aufgehen, kann er auf die Kulturstiftung des Bezirks zählen, bei der er vorsichtshalber einen Zuschussbetrag von 18.000 Euro angemeldet hat. »Am liebsten wäre es uns aber, wenn wir das Geld nicht bräuchten«, sagt er.

WINFRIED ZANG

Hintergrund: Karten, Gewinnspiel und ein Tipp Für das Kabarettfestival »Sommerrausch im Seegarten« gibt es noch Karten in allen Kategorien. Diese sind im Informationszentrum Bayerischer Odenwald in Amorbach (Telefon: 09373 200574), online (www.reservix.de) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse zu erwerben. Abonnenten des Main-Echos erhalten die Karten günstiger. Die Veranstalter verlosen zudem je zwei Eintrittskarten in den Kategorien 1, 2 und 3. Interessenten schicken bis zum 22. Juni eine E-Mail mit dem Betreff »Ich will zum Sommerrausch« mit Namen und Telefonnummer an gewinnspiel@sommerrausch.de. Das Programm lohnt den Besuch: Kult-Comedian Michl Müller führt mit fränkischem Charme, Witz und verrückten Pointen durch den Abend. Weiter dabei sind das Comedy Duo Mundstuhl, Heinrich Del Core, Stephan Bauer sowie die Musik-Comedy-Queens von Suchtpotenzial. Noch ein Tipp für alle Besucher von Ulli Etzel: »Denken Sie an lange Hosen, die Mücken können manchmal richtig lästig werden.« Die Veranstalter weisen zudem darauf hin, dass das Mitbringen von Speisen und Getränken nicht erlaubt ist.