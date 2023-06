Eichenbühler Raiba-Mitglieder segnen Bankenfusion ab

Mit der 125. Generalversammlung der Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung e.G. endet die Geschichte einer kleinen, aber selbstständigen Regionalbank. Gegründet wurde sie im November 1897 als so genannte Darlehenskasse Eichenbühl. Einen ersten Sitz fand das Unternehmen von 1954 bis 1969 in der Hauptstraße 73 in den Privaträumen des damaligen Geschäftsführers Hans Reinhart. Der Umzug in die gemieteten Räume des ehemaligen Gasthaus Krone gegenüber der Kirche erfolgte 1969. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es schon die Fusionen mit den Raiffeisenbanken Heppdiel (1963), Riedern-Guggenberg (1965) und Umpfenbach (1969). Weitere Fusionen folgten mit Neunkirchen (1970) und Richelbach (1982). Die heutige Geschäftsstelle wurde 1992 bezogen. Aus der Bilanzsumme von 49.000 Mark in 1954 wurden zuletzt 111,388 Millionen Euro mit 18 Mitarbeitern und 2077 Mitgliedern der Genossenschaft - eine vergleichsweise geringe Summe angesichts der Fusionspartner Volksbank Main-Tauber in Tauberbischofsheim mit 2,9 Milliarden Euro Bilanzsumme und über 49000 Mitgliedern sowie der Volksbank Mosbach mit 1,196 Milliarden Euro und 29500 Mitgliedern.