Eichenbühler Markttag lockt viele Besucher ins Erftal

Eichenbühl 17.07.2023 - 14:09 Uhr < 1 Min.

Zahlreiche Besucher nutzten das Sommerwetter, um den Kreativ-Markttag am Sonntag in Eichenbühl zu besuchen.

Selbst gebastelt, gehäkelt, genäht, graviert oder geschnitzt aus Blumen, Papier, Garn oder Holz wurde den Besuchern die Exponate angeboten. Für die Kinder gab es mehrere Stationen um selbst zu basteln und zu malen. Die örtlichen Auto- und Fahrradhändler lockten die Gäste mit ihren neuen Fahrzeugen. Wer an historischer Technik interessiert war, konnte sich in der Kapelle Fotoapparate von 1885 bis in die Neuzeit ansehen oder etwas abseits in der Großen Gasse in einem Privatmuseum eine liebevoll aufbereitete Riesensammlung von Motor- und Fahrrädern sowie alle erdenklichen Haushaltsgeräte aus früheren Generationen bestaunen.

Die Bücherei hatte die Türen geöffnet und lockte mit einem Bücherflohmarkt. Das Karaokesingen in der ehemaligen Kunstmühle sorgte auch bei den Erwachsenen für Lachsalven. Einige ihrer Rennwagen präsentierten Mitglieder des MSC Erftal und warben für das kommende Bergrennen im September. Über ihre Arbeit und Ausrüstung informierte die Eichenbühler Rot-Kreuz-Bereitschaft hinter dem Rathaus beim Festzelt des Musikvereines, der von Samstag bis Montag mit einem bunten Programm zur sehr gut besuchten traditionellen Rummelsekerb eingeladen hatte. acks/Siegmar Ackermann

Siegmar Ackermann