Eichenbühl installiert Defibrillatoren in allen Ortsteilen

Eichenbühl. In seiner kurzen öffentlichen Sitzung hat sich der Eichenbühler Gemeinderat am Mittwoch zudem mit diesen Themen befasst:

Glasfaserausbau: In der vorigen Sitzung war angekündigt worden, dass die Arbeiten für den Glasfaserausbau in Eichenbühl im August beginnen sollen. Doch Bürgermeister Günther Winkler informierte nun, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis die Bagger anrollen: Hierzu habe es in der vorigen Woche eine Sachstandsbesprechung der Gemeinden der Odenwald-Allianz mit der Firma BBV Deutschland gegeben. Demnach seien im Gemeindegebiet Eichenbühl die meisten Genehmigungen und Planungen bereits erfolgt. Detailplanungen für die Trassenführungen in den innerörtlichen Bereichen seien teilweise noch genau abzustimmen. Die BBV Deutschland rechnet nun mit einem Baubeginn zum Ende des Jahres. Allerdings stehe noch nicht fest, in welcher Reihenfolge die Odenwald-Allianz-Gemeinden ausgebaut werden, sagte der Bürgermeister.

Energiecoaching: Die Gemeinde hatte sich beim Förderprojekt Energiecoaching Plus in Unterfranken beworben, um Handlungsmöglichkeiten zur Energieeinsparung, Verbesserung der Energieeffizienz und zum Einsatz erneuerbarer Energien aufgezeigt zu bekommen. Durch die hohe Resonanz und die begrenzte Anzahl der Energiecoachings wurde die Bewerbung laut Winkler aber nicht berücksichtigt.

Bestätigung: Einstimmig bestätigten die Räte die Wahl von Christian Gärtner zum Kommandanten und von Raphael Ries zum stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Guggenberg.

Auftragsvergabe: Aus der nichtöffentlichen Sitzung informierte der Bürgermeister, dass der Gemeinderat einem Nachtrag der Firma Alexander Winkler (Eichenbühl) beim Auftrag für den Einbau der Ventilatoren der dezentralen Lüftungsanlage in der Grundschule für 5700 Euro zugestimmt habe.

Ferienspiele: Als vollen Erfolg bezeichnete Winkler die diesjährigen Ferienspiele in Eichenbühl. Insgesamt hatten demnach an den sechs Veranstaltungen über 100 Kinder teilgenommen. Die Vereine hätten sich viel Mühe gegeben, um interessante und abwechslungsreiche Programme zusammenzustellen. Er dankte den Jugendbeauftragten und Betreuern.