Ehrenplakette des Landkreises für Armin Herkert

Rüdenauer ausgezeichnet

Rüdenau 19.07.2023 - 15:05 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Landrat Jens Marco Scherf überreicht Armin Herkert die Ehrenplakette des Landkreises.

Die Ehrung setzt eine mindestens 25-jährige aktive erfolgreiche unentgeltliche Tätigkeit in Vereinen und sonstigen Organisationen mit kulturellen, sportlichen, sozialen, kirchlichen oder gemeinnützigen Zielen voraus. Wie wichtig diese Auszeichnung ist, verdeutlichte Scherf mit der Tatsache, dass jährlich höchstens 20 Frauen und Männer mit der Ehrenplakette ausgezeichnet werden.

Herkert habe seine Freizeit dazu genutzt, Verantwortung zu übernehmen und seine Fähigkeiten in den Dienst zweier Vereine gestellt, so der Landrat. So unterstützt Herkert seit 1992 den Musikverein Rüdenau im Vorstand als Beisitzer, geschätzt werden seine organisatorischen Fähigkeiten und sein kameradschaftliches Verhalten. Herkerts Herz schlage auch für den Karneval, wusste der Landrat und verwies auf jahrzehntelange Unterstützung des Carnevalclubs Klammhörnli - sei es beim Bau der Lagerhalle und des Vereinsheims, bei Vereinsfesten oder der Prunksitzung. Herkerts Ehrung sei nicht nur ein Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung, sondern sende auch das Signal an die Öffentlichkeit, wie wichtig das Ehrenamt ist, sagte Scherf und überreichte Ehrenplakette und Urkunde.

Rüdenaus Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann schloss sich Scherfs Worten an, dankte für so viel Einsatz und überreichte ein hochprozentiges Geschenk aus Rüdenauer Produktion.