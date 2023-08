Edo Sparks covert Ed-Sheeran-Songs mit Italo-Note

Auftritt im Erlenbacher Beavers

Erlenbach a.Main 28.08.2023

Tribut an Ed Sheeran: Der italienische Künstler Edo Sparks bei seiner Performance von "Shivers" im Beavers in Erlenbach.

Edoardo Esposito, Künstlername »Edo Sparks« startete seine Karriere im Jahr 2010. Zunächst veröffentlichte er Cover beliebter italienischer und internationaler Songs und wurde zu einem der erfolgreichsten Künstler auf Youtube Italien mit über 500.000 Aufrufen auf seinem Kanal. Das Besondere an seiner Musik: seine Live-Performance wird unterstützt von den Saiten der Gitarre und der Harmonic Box, die den Drumbeat ersetzen. Loops von Klängen und Stimmen schaffen eine besondere, aufregende Atmosphäre, die das Publikum in den Bann zieht. Auch seine Persönlichkeit, die Originalität und die Bandbreite seines Musikspektrums, gemischt mit einem abwechslungsreichen Sound, machten den Auftritt zu einem Erlebnis für die Zuschauer.

Emotionales Wechselbad

Emotional startete der Abend mit der Performance des traurigen Songs »The A Team«. Ed Sheeran hat diesen Song einem Mädchen aus dem Obdachlosenheim gewidmet, das am Existenzminimum lebt und ihr Geld mit Prostitution verdienen muss - ihr einziger Ausweg: eine Überdosis. Diese Geschichte bewegte Sheeran so sehr, dass er diesen Song schrieb - und Edo Sparks schaffte es, diese bedrückende Atmosphäre im Beavers zu kreieren. Weitere bekannte Hits wie »Castle on the Hill«, »Sing«, »Photograph« und auch »Galway Girl« von Ed Sheeran animierten des Publikum zum Klatschen, Tanzen und Mitsingen. Beim Cover des Songs »Viva La Vida« von Coldplay stimmten alle lautstark in den Refrain mit ein. Fetzige Cover wie »Bad Guy« von Billie Eilish, »Sweet Dreams« von Eurythmics rundeten die Performance ab.

Gefühlvoll ging es weiter mit den Balladen »Perfect«,"Afterglow« und »Eyes Closed« von Ed Sheeran, wobei Edo Sparks die Zuhörer mit seiner Stimme in Kombination mit der akustischen Gitarre berührte. Das I-Tüpfelchen bildete eine italienische Eigenimprovisation des Künstlers. Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung mit Gänsehautmomenten, viel Gefühl und vor allem guter Stimmung.

Linda Suffel